Manovra, il Pd manda i finti partigiani in piazza a cantare “Bella ciao…” (video)

Dopo l’ennesima bagarre in aula, la Camera ha votato ieri sera la fiducia sulla manovra. I sì sono stati 327, i no 228. Un astenuto. Ora, dopo l’esame a oltranza dei 244 ordini del giorno, ci sarà il voto finale sul provvedimento, atteso per domenica. La giornata è stata scandita da proteste e scontri, fino al flash mob da parte dei parlamentari di Forza Italia.

A dare il via alle proteste, durante le dichiarazioni di voto, sono stati i parlamentari azzurri che hanno indossato un gilet azzurro con la scritta ‘Basta tasse‘ appena ha iniziato a parlare la rappresentante del M5S. In piazza, invece, il Pd ha mandato i finti partigiani, in realtà semplici militanti di partito che – come ogni occasione utile – hanno rispolverato l’inno per tutte le stagioni, “Oh bella ciao”. I veri partigiani, probabilmente, non avrebbero mai protestato contro una manovra che, con tutte le sue contraddizioni e gli errori di metodo, comunque la si pensi dà dei soldi ai meno abbienti nel segno del vecchio assistenzialismo… di sinistra.