Manovra, ultimo sì. Meloni: non ci stiamo, è simile a quelle che faceva Renzi (video)

Via libera della Camera alla manovra 2019. Il provvedimento, approvato con 313 voti favorevoli e 70 voti contrari, termina così il suo iter parlamentare. Ora passa al Quirinale per la promulgazione cui seguirà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

“Fratelli d’Italia – ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni – ha votato contro la manovra del governo perché ricalca drammaticamente le politiche portate avanti negli anni scorsi dalla sinistra e da Renzi. Aumentano le tasse, aumenta il debito, aumenta la spesa pubblica e FdI non ci sta. Gli italiani lo scorso 4 marzo hanno votato in massa per mandare a casa Renzi: ora non si meritano un’altra manovra scritta da Renzi”.

Continua la battaglia sul Global Compact

Respinto anche l’odg sul Global Compact con cui FdI chiedeva di non finanziare alcuna attività connessa alla sua sottoscrizione: “Lega e M5S bocciano l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia alla manovra che chiedeva al governo di non versare soldi al fondo per il Global Compact – ha detto Meloni- Incomprensibile il voto e incomprensibile il silenzio dei rappresentanti dell’esecutivo, che in aula non hanno chiarito se il governo stia già spendendo o meno soldi per questo fondo. Fratelli d’Italia continuerà la battaglia contro questo folle documento Onu finché dalla maggioranza e dal governo non arriverà un messaggio chiaro e definitivo No Global Compact”.

Il testo approvato è frutto di un compromesso a tre tra Lega, M5S e Bruxelles: in essa sono assenti i due provvedimenti principali annunciati dal governo, cioè il cosiddetto reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni. La manovra stanzia tuttavia i fondi per tali misure che saranno realizzate a gennaio con due distinti decreti.