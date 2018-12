“Mai più mio figlio con le mutande rosa”: mamma furiosa contro le maestre a Chivasso

È una storia singolare, una curiosità che però la dice lunga sui rapporti ormai non più sereni tra insegnanti e familiari. Dell’episodio, avvenuto a Chivasso, racconta il Corriere della Sera: un bimbo di tre anni si fa la pipì addosso, come avviene spesso a quell’età, e le maestre dell’asilo Peter Pan che hanno finito la scorta di pannoloni non trovano di meglio che fargli indossare, nell’emergenza, mutande e pantaloncini rosa. La mamma del bambino, vedendoselo tornare con un look di un colore in genere attribuito alle femminucce, è andata su tutte le furie immaginando che si fosse svolto un esperimento gender all’asilo. Così ha restituito i panni rosa accompagnandoli con una letterina inviperita: «Vi ringrazio per i pantaloni rosa e le mutandine che avete imprestato al bambino – era scritto – dopo aver esaurito la scorta. Però le norme sociali non le abbiamo fatte noi. Lo preferivamo sporco e bagnato, che sappiamo asciuga, piuttosto che vestito da femmina e con le idee sull’identità di genere in conflitto». Missiva scritta evidentemente da una mamma no gender che però, stando al racconto delle maestre, stavolta ha sbagliato obiettivo…