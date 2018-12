Lite in tv, Mannoni su tutte le furie contro Bianca Berlinguer: «Chiudo e vado a casa»

Bianca Berlinguer rende furibondo Maurizio Mannoni, che la attacca in diretta tv. Cartabianca è durata più del dovuto, gli ospiti di Mannoni erano in studio ad aspettare, una situazione imbarazzante. Non è affatto carino invitare le persone e farle scaldare le sedie perché ha Bianca Berlinguer prolunga la sua trasmissione e passa il testimone a Linea notte con un clamoroso ritardo: «Dieci minuti di ritardo. Che facciamo, andiamo in onda? Che dite? Lo chiedo ai nostri ospiti, siete voi che avete aspettato dieci minuti. Se voi mi dite no io chiudo e vado a casa», ha detto Mannoni. Immediatamente è cresciuto l’imbarazzo tra gli ospiti in studio che hanno deciso di fermarsi. Poi, ancora: «Andiamo dai colleghi delle sedi regionali molto in ritardo. Voi che siete in tanti protestate, non lasciate sempre solo me a protestare contro gli sforamenti», Il Mannoni furibondo non si è fermato qui e anche in chiusura ha dato altre stoccate alla Berlinguer: «D’accordo, grazie di averci seguito, ci vediamo domani a mezzanotte, lo posso dire con sicurezza perché c’è Federica Sciarelli e lei è puntuale».

Mannoni contro Bianca Berlinguer, non è la prima volta

Non è la prima volta che succede. Già ai primi di dicembre 2017 Mannoni era particolarmente adirato per i ritardi di Bianca Berlinguer. E all’inizio della trasmissione aveva deciso di dirlo chiaro e tondo: «Come vedete cominciamo con un gravissimo ritardo, 7 minuti e mezzo, lo segnaliamo al direttore di Rai 3 perché intervenga» Poi Mannoni aveva rincarato la dose sfogandosi una seconda volta prima di cedere la linea alle sedi regionali per il riassunto delle notizie dei vari TgR: «Anche loro stanotte cominceranno molto in ritardo e non certo per colpa nostra». E nel 2016 la polemica con Fabio Fazio: «Anche stanotte iniziamo molto in ritardo. Il nostro amico Fabio Fazio col Rischiatutto ci sta dando la linea un po’ troppo tardi. Cerchiamo di tornare alla normalità». Innanzitutto perché lo impone la buona educazione.