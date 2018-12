La Merkel scatena i giornali contro l’Italia: «Hanno un governo di incapaci»

“Dilettanten in Rom”. Nonostante il governo italiano abbia alla fine mediato sul rapporto deficit/Pil – accettando una sorta di tregua con Bruxelles – che prevede una manovra al 2,04 per cento, i tedeschi ci insultano ugualmente. Non va bene neanche così. Per il Frankfurter Allgemeine Zeitung il nostro esecutivo è composto da «dilettanti allo sbaraglio». E’ la prova provata dell’ipocrisia dell’Europa, se ce ne fosse ancora bisogno. Quando il governo gialloverde non retrocedeva di un millimetro dalla sua manovra, la Merkel ci dava degli «irresponsabili», ci considerava il pericolo pubblico numero uno per la stabilità dell’Europa. Derisioni, battute al veleno. Ora che un accordo viene trovato, la Merkel scatena i media contro il nostro governo, acusato, di fatto, di essere composto da incapaci. CHe latro può voler dire «dilettanti allo sbaraglio», in fondo?. Che stia prevalendo – e non da ora- una critica pregiudiziale è cosa lampante. Siamo all’insulto libero. La Merkel ci insulta, i media tedeschi continuano a farsi beffa di noi, come si legge sul Frankfurter Allgemeine Zeitung: «in Italia la classe politica ha un problema fondamentale: pur mossa da buone intenzioni nell’ elaborazione dei provvedimenti, li attua male».

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Italia verso la recessione

I maestrini in cattedra che fingono di non sapere che in Europa valgano due pesi e due misure – per la Francia e per l’Italia- infieriscono dando giudizi politici su un governo eletto da un altro Paese e ingenerando paure sulla salute economica dell’Italia. «La strada lastricata di buone intenzioni intrapresa da un governo formato da dilettanti sta conducendo il Paese verso la recessione». Sono parole gravissime che testimoniano che il duello con l’Europa è ancora aperto, e non per colpa dell’Italia.

Tobias Piller, ancora lui

Viene da ridere, poi, quando ci accorgiamo che a firmare questo articolo è quel Tobias Piller, il corrispondente coccolato in tutti i talk show quando si tratta di fare autolesionismo in tv contro noi stessi, contro i nostri stessi interessi. Una sorta di “luogotenente” della Merkel in Italia. Tobias viene spesso invitato per fare il “controcanto” alle iniziative del governo. E’ da quando è arrivato nella penisola che Tobias ci prende a legnate sotto lo sguardo compiaciuto dei nostri anchor-man. Il Corriere lo definiva “cater Piller della Frankfurter”. Lui è capace solo di parlare male di tutti: lo faceva con Prodi, con Berlusconi, con Grillo, con Monti, letta, Renzi e ora. Il suo motto è «L’Italia non è affidabile». «L’Italia si avvicina all’abisso». «Italia vergogna». Che credibilità possa avere, i tedeschi e la Merkel ce lo dovranno spiegare. Che credibilità abbia l’Europa, lo stiamo verificando da noi.