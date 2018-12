Indiscrezioni dal Mef: «C’è l’accordo tra Italia e Ue». Ma Palazzo Chigi: «Prudenza»

È stato raggiunto l’accordo sulla manovra fra il governo italiano e la Commissione Europea. Lo comunicano fonti del Mef precisando che l’accordo verrà ufficializzato solo domani dopo il via libera di Bruxelles. Sull’esito della trattativa con Bruxelles il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà domani alle 12 nell’aula del Senato. Lo ha stabilito la capigruppo di Palazzo Madama.

La prudenza di Palazzo Chigi

Rispetto alle anticipazioni sull’esito del negoziato con la Commissione europea, c’è però prudenza da parte di Palazzo Chigi, dove si fa notare che la riservatezza è essenziale che si conservi anche nell’ultimo tratto del negoziato, tenuto conto che, al momento, ci sono state solo comunicazioni verbali da parte dei commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, ma non c’è ancora la comunicazione ufficiale da parte della Commissione europea. Allo stato, spiegano fonti di Palazzo Chigi, vi è la ragionevole previsione che la proposta che sarà portata domani all’attenzione del Collegio della Commissione sarà positiva per l’Italia, utile a evitare l’infrazione. Ma occorre attendere che si completi la procedura per poter considerare definitivamente conclusa la negoziazione.