Immigrati nigeriani circoncidono in casa i figli: un bimbo muore, un altro in gravi condizioni

Un bambino di due anni è morto e un altro è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stati sottoposti ad una circoncisione rituale in casa. È accaduto a Monterotondo, vicino a Roma. Il bambino morto e l’altro ricoverato (suo gemello) apparteengono a una famiglia di immigrati nigeriani . Sulla vicenda indaga la polizia.

Un presunto medico nigeriano

A praticare l’operazione sarebbe stato un sedicente medico, di origine nigeriana, che in queste ore viene sentito dagli investigatori. Secondo una prima ricostruzione la pratica è stata eseguita prima su un bimbo e poi sull’altro: quando le condizioni dei due sono apparse gravi è scattato l’allarme ed è stato allertato il 118.