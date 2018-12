Ddl anticorruzione, Gasparri: “Forza Italia non vota la fiducia al governo”

“Non voteremo la fiducia a questo governo per svariate ragioni, nel caso del ddl in discussione oggi non la votiamo perché state calpestando la Costituzione, che all’art.111 introduce il principio del giusto processo”. Lo ha detto in Aula al Senato, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, durante la discussione sulla fiducia al ddl anticorruzione. “E poi istituite – ha aggiunto Gasparri – l’agente sotto copertura e lo fate voi che avete infierito contro un galantuomo come il generale Mori, il quale è stato processato perchè aveva chiesto notizie per arrivare all’arresto Totò Riina. Anche lui, a modo suo e con altre capacità e risultati, aveva fatto l’agente sotto copertura, eppure è stato dileggiato”.

Gasparri: “Cancellare la prescrizione va contro la Costituzione”

“Ora – ha proseguito – questa figura potrebbe interferire con la magistratura e comunque potrebbe istigare a commettere reati nella Pubblica Amministrazione che già a volte è condizionata da episodi di corruzione. Cancellate poi la prescrizione con l’effetto che i processi saranno infiniti, eterni. Non possiamo condividere questo modo di procedere – ha concluso – con cui calpestate i principi basilari su cui si poggia lo Stato di diritto”.