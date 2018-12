Conte e Di Maio parlottano in segreto alle spalle di Giorgetti. Che cosa non deve sentire? (video)

Sussurri e grida in Parlamento- Le grida sono delle opposizioni, che hanno vivacemente protestato durante il dibatitto sulla fiducia alla Camera. I sussurri sono invece dei protagoisti del governo. Ecco, in questo video, il premier Conte e il vicepremier Di Maio,“sorpresi” dalla telecamera a parlottare in gran segreto, tentendosi la mano sulla bocca, tra i banchi riservati all’esecutivo. Quello che colpisce è l’atteggiamento furtivo.

Davanti Giorgetti e di lato Tria

Proprio dvanti a loro è riconoscibile il potente sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Alla loro sinistra sta invec, tetragono e immobile, il ministro dell’ecnomia Giovanni Tria. Che cosa, Giorgetti e Tria, non devono udire di quanto si stanno dicedo premier e vicepremier? Ah, saperlo., in questa giornata di nervi a fior di pelle con le opposizioni sul sentiero di guerra. Di certo queste immagini non ci comunicano un senso di compattezza della maggioranza e dell’esecutivo.