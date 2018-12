Casa, il mercato immobiliare torna a muoversi: in crescita domanda e offerta

I risultati di due diverse analisi. A piccoli passi gli italiani stanno ricominciando a compare casa. Torna il segno positivo nel mercato immobiliare residenziale e anche un po’ di ottimismo dopo un lungo periodo di depressione. Diversi sono i dati riguardanti i negozi e i locali commerciali. Sono arrivati i dati dei primi nove mesi del 2018: nelle principali città metropolitane italiane continua la corsa al rialzo (+2,3% sul 2017). Ma a crescere maggiormente, secondo le stime, sono le vendite di nuove abitazioni (+9,4%), che hanno contribuito a spingere un’offerta che ha raggiunto nel 2018 in media il 12% di quella totale presente sul mercato residenziale. Le quote vanno dal 4,4% di Palermo al 25% della più vivace Milano. Inoltre, solo in questo segmento i prezzi di vendita sono tornati a crescere (+1,3%), dato che per le abitazioni usate o da ristrutturare anche il 2018 si chiude con il segno meno (-0,2%). Rispetto all’usato i tempi di vendita sono molto più rapidi (4,9 mesi contro 6,5). Nelle grandi città come Milano e Roma, inoltre, al di là dell’abitazione in sé si fa più attenzione alle soluzioni abitative su misura, personalizzabili, con servizi innovativi, che vanno dal personal architect, alla conciergerie come se si vivesse in un albergo di lusso, fino al servizio di live cooking con chef a disposizione per una cena nella nuova casa. Sono questi alcuni risultati emersi dall’analisi del Centro Studi di Abitare Co. – società di intermediazione

