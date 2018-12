Bilancio beffa della giunta Nardella: “Ai giovani fiorentini 14 centesimi al giorno”

Il bilancio della giunta Nardella? È «incentrato solo sulle nuove tramvie: lo scempio di piazza San Marco e la nuova linea per Bagno a Ripoli che distruggerà l’ultimo viale alberato della città. Con Fratelli d’Italia al governo della città, la tramvia non arriverà mai in piazza San Marco e della linea per Bagno a Ripoli ne riparleremo, semmai, dopo il 2021. Nei prossimi tre anni, i fondi che il Pd avrebbe destinato all’ennesima stagione di cantierizzazione selvaggia, saranno investiti per la rinascita della città: investendo sulle giovani coppie che vogliono comprare o prendere in affitto una casa, sulle attività commerciali ed artigiane in difficoltà e sulla sicurezza, poiché non devono più essere tollerate le tante, troppe, isole di abusivismo e illegalità presenti a Firenze». Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Palazzo Vecchio, Francesco Torselli, sul bilancio di previsione 2019.

Torselli: “Da Nardella solo un’elemosina ai giovani”

«L’ultimo bilancio della giunta Nardella – aggiunge Torselli – che speriamo sia anche l’ultimo del Partito democratico, sta in piedi solo in virtù di ben 68.000.000 di mutui, nonostante le straordinarie entrate che Firenze ha dalla tassa di soggiorno (43.000.000 di euro) ed il recupero dell’evasione (19.000.000 di euro), del quale l’amministrazione va tanto fiera. Ma nonostante tutte queste entrate, non abbiamo ascoltato mezza parola dal sindaco Nardella sul lavoro, sull’occupazione e sulle oltre 1.200 attività commerciali che hanno chiuso le proprie saracinesche negli ultimi anni». «A dire il vero – conclude Torselli – un investimento per i giovani lo abbiamo trovato: 50 euro all’anno, per i fiorentini Under 25, per l’acquisto di libri e quotidiani. In pratica, Nardella pensa ai giovani fiorentini, regalando loro ben 14 Centesimi al giorno! Un’elemosina offensiva e vergognosa. Il suo capo, almeno, in campagna elettorale, dispensava mancette da 80 euro».