2019 amaro per chi ha la seconda casa: stangata fiscale in arrivo

Con la mano libera data ai Comuni dal governo di aumentare le tasse locali potrà riversarsi su milioni di cittadini una nuova e più pesante tassazione sulla casa, soprattutto sulle seconde case. Imu e Tasi potranno aumentare dal primo gennaio nel 76% dei comuni italiani. E nel mirino entrerannole aliquote relative a seconde case, negozi, alberghi e altre attività, tutto quello che è mattone.

Conseguenza del taglio sugli enti locali

Come spiega Il Sole24orenei capoluoghi più colpiti dai tagli con il via libera governativo qualcosa certamente si muoverà a livello di tassazione. Conseguenza di un taglio sugli enti locali, già collassati, di 1,3 miliardi. Se le aliquote su Imu-Tasi dovessero salire ai punti massimi i sindaci potrebbero raccogliere 2 miliardi in più rispetto ai 16,3 miliardi che raccolgono oggi.