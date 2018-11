Migranti, FdI in piazza: «Sul Global compact il governo fa il gioco delle 3 carte» (video)

di Redazione

Sul Global compact «il governo ha fatto una parziale marcia indietro», rimettendosi al Parlamento. «Ma non basta», perché i Cinquestelle continuano a spingere affinché l’Italia sottoscriva il documento dell’Onu che di fatto aprirebbe la strada a una immigrazione incontrollata. Non solo, un ordine del giorno di Fratelli d’Italia che impegnava il governo di non sottoscrivere il testo, stamattina, è stato bocciato dalla Camera, con il voto contrario non solo di Pd, Leu e M5S, ma anche della Lega. Per questo, nonostante con una battente campagna di informazione e sensibilizzazione, il partito della Meloni sia riuscito a far bloccare la sottoscrizione del documento da parte del governo, FdI è comunque sceso in piazza per dire «No al global compact».

A spiegarlo è stata la stessa Giorgia Meloni in una diretta video della manifestazione, postata sulla sua pagina Facebook. «Dopo tutto questo, cosa dobbiamo pensare della prossima discussione parlamentare sul Global compact?», ha chiesto Meloni, sottolineando che «questa non è materia sulla quale si può scendere a compromesso o fare il gioco delle tre carte». «Sulla difesa dei nostri confini bisogna avere posizioni chiare», ha avvertito Meloni, ricordando che «la posizione di FdI è chiarissima. Chiediamo la stessa chiarezza a Salvini e a tutto il governo».