Era latitante e pregiudicato il moldavo ucciso ad Arezzo dal gommista

di Redazione

Il 29enne moldavo ucciso dal gommista di Monte San Savino (Arezzo), Fredy Pacini, durante un tentativo di furto nella ditta del commerciante, non si chiama Tonjoc Vitalie, ma Mircea Vitalie, questo perché nella sua patria è possibile iscrivere nel passaporto il nome della moglie. Il 29enne moldavo, da quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, non era incensurato in Italia ma era un latitante, colpito da ordine di carcerazione della Procura di Milano. A suo carico numerosi precedenti sempre per furto. Intanto è stato confermato il riconoscimento da parte della sorella che vive in Italia e che aveva contattato i carabinieri dopo aver appreso la notizia dell’accaduto. Si apprende che Fredy Pacini, il commerciante 57enne titolare di una ditta di gomme, che ha ucciso a colpi di pistola il 29enne moldavo e indagato per l’ipotesi di reato di omicidio colposo per eccesso colposo di legittima difesa per aver ucciso a colpi di pistola il 29enne che stava tentando un furto nella sua ditta, si è avvalso della facoltà di non rispondere in occasione dell’interrogatorio questo pomeriggio davanti al pm della procura di Arezzo Andrea Claudiani. E’ quanto hanno riferito i legali del commerciante savinese all’uscita dal Palazzo di giustizia di Arezzo. Il gommista è assistito dagli avvocati Alessandra Cheli e Giacomo Chiuchini. I difensori di Pacini hanno spiegato che aspetteranno la relazione sull’autopsia, attesa tra 60 giorni, e che hanno chiesto al pm di effettuare un sopralluogo nella ditta del loro assistito. Nell’immediatezza del fatto, il commerciante aveva riferito ai carabinieri la sua versione dell’accaduto, ma lo aveva fatto in assenza dei legali, cosa che ha reso inutilizzabili le sue dichiarazioni.