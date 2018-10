I migranti in classe a dare lezione: genitori in rivolta in una scuola elementare

di Guglielmo Federici

Sta diventando imbarazzante, per non dire intollerabile, mandare i figli a scuola per poi venire a sapere che i propri figli partecipiano a vere lezioni di formazione politica, vengono fatti oggetto di prediche e pratiche politicamente corrette e buoniste. Addirittura migranti e profughi in classe alle elementari, siamo alla follia. Una nuova materia la sta facendo da padrone: l’accoglienza. Ancor più grave che l’indottrinamento politico avvenga alle elementari. L’inchiesta che leggiamo sul Giornale sul caso di una scuola di Arco in provincia di Trento è emblematica di una consuetudine odiosa che chiunque abbia figli alle elementari può constatare. L’immigrazione e l’accoglienza sono un tema politico e che venga fatta politica a scuola non sta bene alla stragrande maggioranza delle famiglie. E infatti ad Arco, piccola cittadina in provincia di Trento, alcuni genitori si sono ribellati, quando hanno scoperto che i loro bimbi a scuola avrebbero partecipato alla “Settimana dell’accoglienza”, incontrando pure alcuni “rifugiati richiedenti asilo”.

La protesta dei genitori

I genitori si sono sentiti porgere a casa delle domande dai propri figli del tipo “ma in Pakistan c’è la guerra?” ed altre. Il problema è nato quando i genitori hanno subodorato che quanto è stato descritto in questa “lezione” ha il sapore della manipolazione. Per esempio, leggiamo che i bimbi di quinta elementare hanno pure incontrato “alcuni rifugiati richiedenti asilo” e ascoltato la loro storia personale. «In classe si sono presentati, spiega il preside, una siriana arrivata con un corridoio umanitario e un richiedente asilo sbarcato su un gommone», leggiamo nel reportage. «Niente di strano? Forse sì. E infatti l’iniziativa ha scatenato le proteste di alcuni genitori. “Se è arrivato col barcone allora è clandestino”, fa notare una nonna (anche se il preside non concorda con tale definizione). “E se è irregolare – le fa eco un papà – a nostro avviso non deve entrare in contatto con dei minori”». Sacrosanto.

Pensiero Unico alle elementari sui migranti