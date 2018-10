Comunicato del Comitato di redazione del “Secolo d’Italia”

di Redazione

Il Comitato di redazione del Secolo d’Italia in relazione alle polemiche suscitate dall’articolo “C’è chi mette la camicia nera a Che Guevara. E a destra scoppia il caso” pubblicato sul sito del nostro giornale l’11 ottobre 2018

Esprime rammarico e stupore per le critiche sopra le righe sfociate in veri e propri insulti alla nostra testata e alla giornalista che ha redatto l’articolo che hanno purtroppo coinvolto il profilo Facebook di un personaggio, la signora Assunta Almirante, da sempre punto di riferimento del mondo della destra.

Ribadisce che non esiste altra testata giornalistica che abbia nel tempo valorizzato la memoria, le intuizioni e le capacità politiche del compianto leader del Msi Giorgio Almirante e pertanto respinge le accuse ingenerose rivolte al Secolo d’Italia e ai suoi redattori.

Ricorda che il Secolo d’Italia è un quotidiano nazionale tenuto anche a scrivere di cultura, costume, società, temi sui quali storicamente la destra ha sempre cercato di compiere analisi aperte e senza pregiudizi. Basta sfogliare gli archivi della testata per constatarlo.

Sottolinea che, fermo restando il diritto dei giornalisti della testata a esprimere liberamente le proprie opinioni, il dibattito e anche le critiche sui temi affrontati dal giornale devono essere considerati legittimi e opportuni purché rispettosi delle regole di una civile dialettica.

Si augura infine che tali discussioni possano avvenire in modo argomentato, razionale e non impulsivo sul sito del nostro giornale, aperto al civile e costruttivo confronto, senza dare in pasto alla gogna dei social i colleghi impegnati con professionalità e senso di responsabilità nel lavoro giornalistico quotidiano.