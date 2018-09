Blitz antidroga in Salento: presi 17 spacciatori, sono tutti africani (video)

di Redazione

Ha riguardato soprattutto l’area denominata “Baia Verde” a Gallipoli, in provincia di Lecce, l’operazione antidroga cella Squadra Mobile della Questura del capoluogo del Salento e del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato (denominata appunto Green Bay) conclusa nei giorni scorsi con l’arresto di 17 cittadini stranieri (gambiani, senegalesi, maliani), ritenuti responsabili di spaccio di cocaina, marijuana, hashish e droghe sintetiche.

Spacciavano durante la Movida in Salento

Le indagini, coordinate della Procura della Repubblica di Lecce, sono state avviate d’iniziativa nel mese di agosto dai due Uffici, con il supporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e del Commissariato di Gallipoli. Gli spacciatori, a turno, presidiavano stabilmente tutta la zona, ad altissima densità turistica e notoriamente frequentata da giovanissimi provenienti da tutta Europa, anche per la presenza di alcuni tra i più noti locali notturni del Salento. Gli agenti hanno lavorato sotto copertura ricorrendo a quello che viene definito “arresto ritardato” per incastrare i 17 spacciatori dopo aver documentato l’attività di spaccio in varie zone della movida salentina.