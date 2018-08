Cultura, tecnologia 3D: le Terme di Diocleziano com’erano in origine

di Redazione

Rivivono le Terme di Diocleziano. Con una visita immersiva in 3D tra gli straordinari resti del grande impianto d’età imperiale come ci appare oggi e come appariva ai romani del IV secolo d.C.. Il tradizionale percorso di visita è adesso integrato da una “guida visiva” grazie a una innovativa tipologia di audio-video-guida. Il Museo Nazionale Romano, diretto da Daniela Porro, si dota per la sede delle Terme di Diocleziano di appositi visori che consentono una straordinaria visita immersiva in 3D.

Nelle aree attualmente aperte al pubblico, il visitatore può vedere gli ambienti del monumento ricostruiti in tutto il loro antico splendore mentre ne ascolta la descrizione. La fedeltà ricostruttiva del grandioso complesso termale dedicato a Diocleziano e inaugurato nel 306 d.C., è basata su accurati studi condotti sul monumento. Pavimenti, colonne mosaici: ecco com’erano. La verosimiglianza degli ambienti è raggiunta attraverso la sapiente traduzione degli studi sugli apparati decorativi in immagini molto accurate e attenti effetti di luce, con una perfetta restituzione visiva di pavimenti, pareti, colonnati e mosaici. Ogni elemento, dalle forme ai colori, è stato riproposto con un meticoloso lavoro di ricostruzione, basato sullo studio del monumento.



La ricostruzione 3D a 360°, perfettamente sovrapponibile alla visione reale delle Terme, produce…

