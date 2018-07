«Una nuova era di pace» tra Etiopia ed Eritrea: firmata la fine della guerra (video)

di Sveva Ferri

I leader di Etiopia ed Eritrea, Abiy Ahmed e Isaias Afwerki, hanno firmato una dichiarazione nella quale si afferma che «lo stato di guerra che esisteva tra i due Paesi si è concluso» e «si è aperta una nuova era di pace e amicizia». Lo ha annunciato su Twitter il ministro dell’Informazione eritreo, Yemane Meskel.

L’accordo di pace che mise fine alla guerra di confine scoppiata nel 1998 tra i due Paesi non è stato mai pienamente implementato. La dichiarazione è stata fatta nel corso di un vertice tra i leader dei due Paesi nella capitale eritrea Asmara. I due Paesi, si afferma nella dichiarazione congiunta, «lavoreranno per promuovere una stretta collaborazione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza». Inoltre, «verranno ripristinati i legami nei trasporti, nel commercio e nelle telecomunicazioni» e «rinnovati i legami e le attività diplomatiche». Nella dichiarazione si stabilisce che «saranno implementate le decisioni sul confine» e che «entrambi i Paesi lavoreranno insieme per assicurare la pace regionale, lo sviluppo e la cooperazione».

La ratifica dell’accordo fa seguito all’incontro di ieri, durante il quale Ahmed e Afwerki si sono scambiati in aeroporto un abbraccio definito «storico» da tutti gli osservatori. Era la prima volta che i leader dei due Paesi si incontravano dalla fine della guerra incentrata sul controllo della regione di confine intorno a Badme, una guerra in cui sono morte decine di migliaia di persone. La distensione fra i due Paesi, che non avevano mai voluto accettare un accordo di pace, è iniziata lo scorso giugno quando l’Etiopia, e il suo nuovo premier, in carica dallo scorso aprile, ha annunciato che avrebbe accettato pienamente l’accordo di pace del 2000.

L’Eritrea era parte dell’Etiopia fino al 1993, quando ha dichiarato la sua indipendenza dopo un referendum. La zona di Badme era stata assegnata all’Eritrea nel 2002 da una decisione della commissione sui confini che l’Etiopia non aveva mai accettato, mantenendo le sue forze militari nella regione.