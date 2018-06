Russia 2018, Diego Maradona attacca Sampaoli: «Ho una rabbia dentro…»

di Fabio Marinangeli

Diego Armando Maradona ha espresso tutta la sua frustrazione per la sconfitta subita dal nazionale albiceleste contro la Croazia al Mondiale di Russia 2018 e ha accusato la federazione e l’allenatore Jorge Sampaoli, per la debacle. «Ho una rabbia che non può essere trasmessa, una grande rabbia interiore perché per chi ha indossato quella maglia non può vederla martoriata da una squadra croata che non è la Germania, non è il Brasile, non è l’Olanda, non è la Spagna, questa è la verità», ha lamentato Maradona durante il programma De la mano del Diez, trasmesso su Telesur. Maradona ha sottolineato che questa sconfitta «ha un colpevole e il colpevole è il presidente della federcalcio argentina», ha detto riferendosi a Claudio Chiqui Tapia. «L’Afa è gestita da persone che non sanno nulla del calcio», il che ha portato a improvvisazioni e mancanza di pianificazione che hanno lasciato la squadra alla deriva, ha aggiunto Maradona che a proposito di Sampaoli, ha lamentato che «tutto il mondo» credeva che avrebbe risolto il problema del gioco «con i computer, con i droni, con 14 assistenti, 25 sparring partner. L’Argentina non sa a cosa gioca, non ha nessuna soluzione, vale a dire, sia a centrocampo che in difesa o in attacco, l’Argentina non ha creato un muro, non ha vinto i duelli, non ha giocato il pallone», ha criticato El Pibe de Oro. L’ex campione del mondo nella Coppa del Mondo in Messico 1986 non ha addossato colpe alla stella Lionel Messi, secondo il quale ha «giocato come ha potuto giocare», ma i suoi compagni di squadra non gli hanno passato la palla quando si smarcava né hanno giocato per la stella del Barcellona. «Mentre tutti oggi attaccano Leo, io dico che Leo ha giocato come doveva giocare, come poteva giocare, è difficile risolvere i problemi dei compagni di squadra», ha detto Maradona.



La sconfitta per mano dei croati ha messo in dubbio le possibilità dell’Argentina di…

