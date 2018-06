Clima, in Italia oltre 23mila morti in dieci anni per ondate di calore

di Redazione

Ventitremila880 morti dal 2005 al 2016 dieci anni. Uccisi da ondate di calore in 23 città italiane. Sono i drammatici dati diffusi dal dipartimento di Epidemiologia del Lazio presentati oggi a Roma in occasione del convegno sul tema “Sos acqua: nubifragi, siccità, ondate di calore. Le città alla sfida del clima“. Il dossier riporta i dati della mappa del rischio climatico cittaclima.it che ha come obiettivo quello di raccogliere e mappare le informazioni sui danni provocati in Italia dai fenomeni climatici. Lo scorso anno nei quattro principali bacini idrografici italiani (Po, Adige, Arno e Tevere) le portate medie annue hanno registrato una riduzione complessiva del 39,6 per cento rispetto alla media del trentennio 1981-2010. Il lago di Bracciano ha registrato un abbassamento di 160 centimetri e a Roma è caduto l’82 per cento di pioggia in meno e sono diverse le regioni che hanno dichiarato lo stato di crisi idrica.

Solo a Roma 7700 decessi

Per non parlare dell’aumento delle temperature…

