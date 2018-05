Sangue su Londra, 17enne ucciso in una sparatoria a Southwark: il 60°da gennaio

di Lorenza Mariani

Un’ondata di violenza metropolitana sta travolgendo Londra, una realtà suggellata dalla fredda veridicità matematica dei numeri: dall’inizio dell’anno ad oggi sono 60 le vittime di risse, faide, scontri da far west, nel centro urbano come nelle periferie. L’ultimo registrato proprio questa notte: è un 17enne ucciso da un colpo di pistola nella zona sud della city.

Londra, 17enne ucciso in una sparatoria

Ai familiari del ragazzo è già arrivata la terribile telefonata che annuncia ikl decesso del minorenne subito dopo l’arrivo dei soccorsi. Da quel poco che si apprende, infatti, – le notizie sono ancora poco e parziali – il giovane sarebbe rimasto colpito da un proiettile durante un conflitto a fuoco e quando la polizia è arrivata sul luogo, dopo aver ricevuto una telefonata che segnalava una sparatoria nel quartiere di Southwark, ha trovato il 17enne esanime in strada: l’ambulanza è arrivata tempestivamente, per il ragazzo già non c’era più nulla da fare… Da quanto si apprende, al momento non sarebbero stati effettuati arresti e si attendono i risultati dell’autopsia. E intanto sui media britannici si attesta già una verità: Londra, per la prima volta nella sua storia, ha superato New York in quanto a violenza metropolitana e numero di omicidi a cielo aperto…