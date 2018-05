Coldiretti: così la Ue danneggia i prodotti alimentari “made in Italy”

di Redazione

Un decennio da record per i consumi di frutta e verdura da parte delle famiglie italiane. Secondo un’analisi effettuata da Ixè per Coldiretti, presentata al Macfrut 2018 in corso a Rimini Expo, il 2017 ha fatto registrare un consumo di 8,52 miliardi di chili con un incremento del 2,2 per cento rispetto all’anno precedente. Si tratta di una storica inversione di tendenza rispetto al passato. La svolta salutista, sottolinea la Coldiretti, continua anche nei primi due mesi del 2018 che segnano quantitativi di ortofrutta acquistata dalle famiglie italiane 1,32 miliardi di chili, l’1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Se le mele sono il frutto più consumato, al secondo posto ci sono le arance, mentre tra gli ortaggi preferiti dagli italiani salgono sul podio nell’ordine patate, pomodori e insalate.





Coldiretti: aumento record del consumo di frutta

L’andamento positivo dei consumi è…

