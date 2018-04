Tumori: la prevenzione passa per cibo e stili di vita. Ma occhio anche al Dna

di

Stile di vita, alimentazione e un occhio all’album di famiglia per prevenire i tumori. Si può sintetizzare così il senso del quarto di sei cicli di eventi sul tema della salute promosso da Fondo Mario e Paola Condorelli in tandem con l‘Altra Napoli e in programma nella sede della Società napoletana Storia Patria per il prossimo 19 aprile.