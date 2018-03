Spazio: l’astronauta italiano Nespoli in tour per l’Italia. Ecco le tappe

di

Ha lasciato lo spazio a dicembre scorso, ora Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’Esa, inizia il suo tour post volo per raccontare la sua avventura tra le stelle e la missione Vita dell’Asi, la terza che ha condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il tour, anticipa l’Agenzia Spaziale Italiana, porterà Paolo Nespoli in alcune grandi città e si comincia lunedì prossimo da Torino la città dello spazio, dove l’astronauta visiterà Altec e Thales Alenia Space dedicati al supporto logistico alla Stazione Spaziale Internazionale e laboratori nei quali sono stati creati gran parte dei moduli abitativi della Stazione. Nespoli incontrerà alle 10 tecnici e addetti ai lavori che hanno supportato la sua permanenza in orbita. Il percorso proseguirà presso l’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo dove, alle 18, è in programma la tavola rotonda “Lift Off. Parte il razzo della Space Economy”. Ad aprire i lavori sarà Fabio Massimo Grimaldi, presidente Altec, quindi il presidente dell’Asi, Roberto Battiston, parlerà della Space Economy, dei suoi benefici e dei grandi ritorni economici. Battiston spiegherà come il settore spaziale italiano sia in forte crescita registrando, nell’ultimo triennio, un trend occupazionale positivo del 3%. Si tratta, segnala l’Asi, di un settore che vale 1,6 miliardi di euro e che dà lavoro a oltre 6.300 persone.

Il tour di Nespoli parte lunedì 19 da Torino

Nel corso del pomeriggio seguiranno gli…

