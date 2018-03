Gli invasori turchi entrano ad Afrin. 150mila in fuga , decine di civili uccisi

di

I soldati turchi, che dal 20 gennaio stanno conducendo una sanguinosa invasione in Siria, uno Stato sovrano e indipendente, e i ribelli siriani alleati della Turchia hanno preso il controllo del centro della città di Afrin, un’enclave curda nel nord della Siria. Lo ha annunciato trionfalmente il presidente Recep Tayyip Erdogan. La TUrchia è un Paese membro della Nato, ma nessuno degli alleati, né tantomeno l’Unione europea e le Nazioni Unite, hanno protestato per quella che appare sempre più una palese violazione dei trattati internazionali. Le organizzazioni sovranazioali sono infatti concentrate sulla cieca lotta al legittimo presidente siriano Bashar al Assad, contro il quale si schierano in ogni occasione, utilizzando anche le fake news dei terroristi islamici a proposito di inesistenti attacchi chimici del governo siriano, attacchi che invece stanno effettuando i terroristi contro la popolazione civile. Da mercoledì sera oltre 150mila civili sono fuggiti da Afrin, distretto curdo nel nordovest della Siria teatro da due mesi di un’offensiva delle forze armate di Ankara e dei gruppi ribelli siriani alleati. “Ci sono stati aspri combattimenti durante la notte nella periferia settentrionale della città, dove le forze turche e i loro alleati siriani hanno cercato di irrompere nella città”, hanno riferito alcune fonti. Afrin, città del distretto in mano alle Unità di protezione del popolo (Ypg) curdo dove vivono circa 350mila persone, è completamente circondata dalle forze turche. Intanto le forze del legittimo governo siriano hanno ripreso Kfar Batna e Saqba, due località situate nella Ghouta orientale, roccaforte terrorista sotto assedio alle porte di Damasco. Le due località erano controllate dal gruppo terrorista islamico Faylaq al-Rahman, che fa parte del cosiddetto Esercito siriano libero (Esl).