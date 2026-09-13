Abbiamo ancora bisogno di eroi: dopo la stagione delle fragilità tornano i modelli da ammirare

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I luoghi dell'immaginario

Dopo anni di mitizzazione dell’antieroe e di personaggi costruiti sulla loro fragilità, riemerge il bisogno di figure capaci di rappresentare coraggio, sacrificio e grandezza

Per decenni la cultura occidentale ha guardato con sospetto alla figura dell’eroe. Il protagonista con più coraggio che paura, capace di sacrificarsi per gli altri e di affrontare il male senza cedere alle proprie pulsioni, è stato progressivamente sostituito da personaggi più ambigui, tormentati e imperfetti. Il cinema ha contribuito ampiamente in questa trasformazione del cattivo in protagonista, la letteratura ha messo in discussione le figure legate all’autorità e la cultura popolare ha spesso preferito raccontare la fragilità dell’individuo piuttosto che la sua capacità di superarla. Se pensiamo ai nomi diventati popolari negli ultimi vent’anni e più, la maggior parte di questi non ha raggiunto la fama grazie alle proprie azioni, ma subendo quelle di altri.

Alla ricerca di qualcuno capace di affrontare le difficoltà

Eppure, l’eroe non è del tutto scomparso. Al contrario, continua inevitabilmente a risbucare fuori proprio nei prodotti culturali più popolari. Cambiano i costumi, le ambientazioni e persino le caratteristiche dei protagonisti, ma rimane una costante: il pubblico cerca qualcuno capace di affrontare una difficoltà, assumersi una responsabilità e compiere una scelta che abbia un significato anche per gli altri. È una presenza particolarmente evidente nei videogiochi, nelle grandi saghe cinematografiche, nello sport e nella crescente popolarità della divulgazione storica.

La stagione dell’antieroe

Il successo dell’antieroe aveva una spiegazione precisa. In una società sempre più diffidente nei confronti delle autorità e delle grandi narrazioni, il protagonista perfetto poteva apparire artificiale, mentre il personaggio contraddittorio sembrava più vicino all’esperienza reale. Da qui il fascino di figure tormentate, moralmente ambigue o incapaci di distinguere con chiarezza tra bene e male.

Questa trasformazione ha prodotto opere straordinarie e personaggi memorabili, ma ha anche portato a una progressiva svalutazione dell’idea stessa di eroismo. L’eroe non doveva più essere ammirato, ma decostruito; le sue convinzioni dovevano essere messe in discussione e le sue debolezze diventare spesso più interessanti delle sue qualità.

Oggi, però, quella formula sembra mostrare alcuni segnali di stanchezza. Non perché il pubblico abbia improvvisamente smesso di apprezzare la complessità, ma perché esiste anche un bisogno opposto: quello di poter guardare qualcuno e pensare che valga la pena seguirne l’esempio.

Il ritorno dell’eroe nella cultura pop

Il fenomeno è particolarmente evidente nel cinema e nei videogiochi. Le grandi saghe continuano a costruire il proprio successo attorno a personaggi chiamati ad affrontare prove superiori alle proprie forze, mentre il videogioco permette addirittura al pubblico di assumere direttamente il ruolo del protagonista e di compiere quelle scelte.

Dai cavalieri di Elden Ring ai protagonisti di Kingdom Come: Deliverance, fino ai grandi personaggi delle saghe fantasy e dei giochi di ruolo, torna un immaginario nel quale coraggio, lealtà, sacrificio e capacità di affrontare il pericolo hanno un peso centrale. Non significa che il pubblico desideri necessariamente tornare a un mondo medievale o fantastico, ma che quelle ambientazioni permettono di raccontare con particolare chiarezza una serie di valori che nella vita quotidiana risultano più difficili da riconoscere.

Il successo di questi mondi deriva anche dalla loro capacità di presentare il conflitto in termini comprensibili. Il protagonista deve superare una prova, accettare un rischio e dimostrare attraverso le proprie azioni chi è realmente. In un’esistenza quotidiana sempre più mediata da schermi e algoritmi, questa dimensione concreta dell’azione può esercitare un fascino particolare.

Lo sport come fabbrica di eroi

Se c’è un ambiente in particolare nel quale però l’eroe non ha mai smesso di esistere, quello è lo sport. Ogni generazione ha costruito e costruisce i propri miti attorno ad atleti capaci di trasformare talento, disciplina e sacrificio in risultati che sembrano andare oltre la normale esperienza umana.

Il campione non viene infatti ammirato soltanto perché vince, ma viene seguito per il percorso che lo ha portato fino alla vittoria: gli allenamenti, le sconfitte, gli infortuni, la capacità di rialzarsi e la determinazione necessaria per continuare anche quando il risultato sembra ancora lontano. È proprio questa immortale dimensione narrativa a trasformare uno sportivo in un modello.

Non sorprende quindi la crescente attenzione verso discipline nelle quali la componente del sacrificio è particolarmente evidente, come gli sport da combattimento, la corsa di resistenza o alcune discipline individuali. In questi casi il corpo diventa il luogo nel quale il carattere viene messo più duramente alla prova e il risultato appare inseparabile dalla capacità di sopportare fatica e difficoltà.

Anche la storia torna a produrre modelli

Lo stesso meccanismo aiuta a spiegare il successo della divulgazione storica. Biografie, podcast, documentari, romanzi e videogiochi riportano oggi continuamente l’attenzione su condottieri, esploratori, sovrani, scienziati e personaggi capaci di lasciare una traccia nella storia.

Il fascino di queste figure non dipende necessariamente dalla loro perfezione morale. Molti grandi protagonisti del passato furono uomini contraddittori e appartengono a epoche nelle quali valori e comportamenti erano profondamente diversi dai nostri. Ciò che continua a interessare è la loro capacità di agire dentro circostanze difficili, assumere decisioni e incidere sul corso degli eventi.

In questo senso, riscoprire gli eroi della storia significa anche recuperare una concezione dell’individuo come soggetto operante sulla storia stessa, capace di fare la differenza. È un’idea che contrasta con la rappresentazione contemporanea dell’uomo come semplice prodotto delle strutture sociali, dell’ambiente o degli algoritmi che ne orientano le scelte.

Il bisogno di qualcuno da imitare

Dietro il ritorno dell’eroe esiste quindi una questione più profonda. Ammirare qualcuno significa riconoscere che esistono qualità alle quali vale la pena aspirare e dimensioni verticali che è possibile raggiungere. Coraggio, disciplina, lealtà, responsabilità e capacità di sacrificarsi non sono così soltanto caratteristiche narrative, ma virtù che possono essere trasformate in modelli di comportamento.