Roma oltre la narrazione: torna “Piazza Italia” per un vero “Riscatto Capitale”. Il programma completo

Foto: Imagoeconomica / Andrea Di Biagio (4 luglio 2025)

Dal 9 al 12 luglio

All'ormai tradizionale appuntamento di FdI Roma ministri, parlamentari, società civile si confronteranno su una visione concreta per il rilancio della Capitale. Perissa: «Roma merita di più e il nostro impegno è continuare a lavorare perché torni a essere moderna, efficiente e all'altezza della sua storia»

Roma torna al centro del dibattito politico e amministrativo nazionale con “Piazza Italia – Riscatto Capitale. Le sfide della città reale”, la manifestazione promossa da Fratelli d’Italia Roma, dal Coordinamento Regionale del Lazio e da Gioventù Nazionale Roma, in programma dal 9 al 12 luglio nella suggestiva cornice del Giardino degli Aranci.

Incontri e approfondimenti sulla “Roma reale”

Sarà una quattro giornate di incontri, dibattiti e approfondimenti che vedranno confrontarsi ministri, viceministri, sottosegretari, parlamentari, amministratori locali, rappresentanti delle categorie produttive, giornalisti, esponenti del mondo della cultura e della società civile, con un obiettivo preciso: mettere al centro la “città reale”, affrontando le principali sfide che interessano Roma e delineando una visione concreta per il suo rilancio.

Il programma di “Piazza Italia” 2026

Ad aprire la manifestazione sarà giovedì 9 luglio alle ore 17.30 il momento dei saluti istituzionali, introdotto dal capogruppo di FdI in Assemblea Capitolina Giovanni Quarzo. Interverranno il presidente dei senatori di FdI Lucio Malan, il vicepresidente della Camera Alfredo Antoniozzi, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’assessore regionale Massimiliano Maselli, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, il presidente di FdI Lazio Daniele Sabatini, il presidente provinciale del partito Marco Silvestroni, il presidente di Gioventù Nazionale Roma Francesco Todde e il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.

Alle ore 18.30 prenderà il via il primo grande appuntamento politico della kermesse con il panel “Il Governo della Nazione incontra la città reale”, introdotto dal presidente della Federazione romana di FdI Marco Perissa. A confrontarsi saranno il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, il responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli e il presidente di FdI Lazio Paolo Trancassini, con la moderazione del direttore de Il Messaggero Roberto Napoletano.

La seconda giornata, venerdì 10 luglio, si aprirà alle ore 16 con la presentazione del libro Senza maschera. L’ascesa social di Giorgia Meloni, introdotta dal responsabile Programma di Fratelli d’Italia Francesco Filini, insieme agli autori Tommaso Longobardi, Gino Zavalani e Pietro Dettori.

Alle ore 17.00 il confronto sarà dedicato a “Commercio, agricoltura, artigianato e terziario: diverse vocazioni e una sola città”, con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il presidente della Commissione Ambiente della Camera Mauro Rotelli, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e i rappresentanti delle principali organizzazioni economiche della Capitale: Pier Andrea Chevallard (Confcommercio Roma), Natalino Gisonna (Cna Turismo e Commercio Roma), Alessandro Sbordoni (FederLazio), Valter Giammaria (Confesercenti) e Marco Marcocci (Confcooperative), con la partecipazione del giornalista Roberto Inciocchi.

Alle ore 18.30 il focus si sposterà su “Fondi europei e Giubileo: occasione mancata o successo per la città reale?”, con il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, l’assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini e il giornalista Mario Sechi, per analizzare opportunità e prospettive legate agli investimenti destinati alla Capitale.

La giornata di sabato 11 luglio inizierà alle ore 10 con il panel “Mobilità sostenibile e città verdi: la città dei divieti contro la città reale”, introdotto dal senatore Andrea De Priamo, con il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Antonio Iannone, il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro, il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo Nicola Procaccini, l’assessore regionale alla Mobilità Fabrizio Ghera, la presidente di Fare Verde Cinzia Negri e la saggista Jacopa Stinchelli.

Alle ore 11 si parlerà di turismo con “Dall’overtourism al mare dimenticato: Instagram vs città reale”, che vedrà protagonisti il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il responsabile nazionale Turismo di FdI Gianluca Caramanna, i rappresentanti di Assoturismo Confesercenti, Fipe Confcommercio, Federturismo Confindustria e Unindustria Turismo, insieme al direttore del Secolo d’Italia Antonio Rapisarda.

I lavori riprenderanno alle ore 16 con il confronto “Piano casa e questione abitativa: Gualtieri vs Quartieri”, con il sottosegretario all’Economia Lucia Albano, il presidente del Municipio VI Nicola Franco, la presidente di Ance Roma-Acer Francesca De Sanctis, il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone e la giornalista Raffaella Regoli.

Alle ore 17 sarà la volta del panel dedicato a “Immigrazione clandestina e sicurezza urbana: l’ipocrisia progressista contro la città reale”, con la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il giornalista Antonino Monteleone e l’attore Fabio Ferrari.

La giornata si concluderà alle ore 18 con il dibattito “L’Italia sociale e la città solidale: dal welfare di salotto al patto con la città reale”, che vedrà confrontarsi il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, il vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera Luciano Ciocchetti, il direttore generale di Vides Suor Francesca Barbanera, l’amministratore delegato di Elis Pietro Cum e la giornalista Giulia Bonaudi.

La manifestazione si concluderà domenica 12 luglio con due appuntamenti dedicati al futuro delle nuove generazioni e alla valorizzazione del patrimonio culturale e sportivo. Alle ore 10, il panel “Educazione e cultura tra conservatorismo e innovazione: dal consenso informato all’identità digitale” vedrà la partecipazione del presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, insieme a Maria Rachele Ruiu (Pro Vita & Famiglia) e Marco Maiorino (Articolo 26).

A chiudere la manifestazione sarà, alle ore 11, il confronto “Arte e Sport: dalla realizzazione personale al riscatto della città reale”, con il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani, il presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi, il campione Emanuele Blandamura e l’artista Marco Tamburro.

L’edizione 2026 di Piazza Italia sarà dedicata alla memoria di Anna Cece, nel ricordo del suo impegno umano e politico. «Piazza Italia – ha spiegato il deputato e presidente della Federazione romana di FdI, Marco Perissa – nasce con l’ambizione di riportare al centro del dibattito la Roma reale, quella che ogni giorno vive problemi ma esprime anche straordinarie energie e potenzialità». «Abbiamo costruito un programma – ha sottolineato – che riunisce esponenti del governo, parlamentari, amministratori, rappresentanti delle categorie produttive, del mondo della cultura, dell’informazione e della società civile, perché siamo convinti che il riscatto della Capitale passi dal confronto e dalla capacità di trasformare le idee in azioni concrete. Dalla sicurezza alla mobilità, dal Giubileo allo sviluppo economico, dalla casa al turismo, fino al welfare, alla cultura e allo sport, affronteremo tutti i temi decisivi per il futuro di Roma. Saranno quattro giorni di politica nel senso più alto del termine: una politica che ascolta, propone e costruisce».

«Roma merita di più e il nostro impegno – ha concluso Perissa – è quello di continuare a lavorare perché torni a essere una Capitale moderna, efficiente e all’altezza della sua storia».

(Italpress)