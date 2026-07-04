L’ammuina sulla Rai per mascherare lo scandalo Covid: la «mossa disperata» della sinistra svelata da Filini

Foto: Imagoeconomica / Stefano D'Amadio (30 giugno 2026)

Tutto si tiene

Il deputato di FdI, membro di entrambe le Commissioni, mette insieme i tasselli e affonda anche sulla tv pubblica: «Sentire la sinistra che accusa la destra di occupazione della Rai fa ridere. Loro sono in difficoltà perché stanno uscendo le schifezze fatte durante la pandemia»

C’è un filo rosso che lega le dimissioni dell’opposizione dalla Commissione di Vigilanza Rai con ciò che sta emergendo in Commissione Covid: è quello della disperazione. A offrire questa chiave di lettura è il deputato di FdI, Francesco Filini, membro di entrambe le Commissioni. Ciò che è accaduto in Vigilanza, spiega, «è una messa in scena, la carta della disperazione di una minoranza che non riesce più oggettivamente a dire cose sensate e quindi si lascia andare a questi gesti eclatanti».

Filini: «La sinistra che accusa la destra di occupare la Rai fa ridere»

«Sentire la sinistra che accusa la destra di occupazione della Rai fa già di per sé ridere», sottolinea Filini, intervistato dal Tempo. «È un altro slogan che provano ad agitare, ma si scontra con la realtà dei fatti. Oggi – aggiunge – la Rai è un po’ più pluralista rispetto alla TeleKabul che avevano messo in piedi loro. L’occupazione militare della tv pubblica in Italia l’ha fatta sempre e solo la sinistra».

Il filo rosso che lega l’ammuina in Vigilanza e il caso Covid

Polemiche pretestuose, dunque, che vanno lette in controluce con ciò che avviene sul fronte Covid e il «caso eclatante» del risarcimento monstre accordato dal Tribunale di Roma alla Jc Electronics. «Una condanna ai danni dello Stato da 203 milioni, poi diventati circa 250 con gli interessi di mora, per aver mal gestito quella partita di mascherine. Già solo questo – sottolinea il deputato di FdI – dovrebbe far vergognare chi ha gestito la pandemia in quegli anni. Dobbiamo ringraziare l’avvocatura dello Stato, che ricordiamo non è un organo politico, se siamo riusciti a transare riducendo il danno». La partita infatti è stata chiusa dal governo Meloni con un accordo transattivo che ha consentito risparmiare circa il 60% di quella cifra, chiudendo a 100 milioni il risarcimento da 250 milioni eredità della mala gestione Conte-Arcuri.

Sinistra in difficoltà «perché stanno uscendo le schifezze fatte durante la pandemia»

Una vicenda che l’opposizione ha cercato di spacciare come un esborso in capo a questo esecutivo, lanciando illazioni anche su presunti contatti pregressi con l’imprenditore riconosciuto dal Tribunale come parte lesa. «Non so con quale faccia l’opposizione provi a ribaltare la frittata in questo modo. Bianchi non ha mai finanziato FdI, lui stesso l’ha ribadito più volte e credo che abbia anche querelato chi porta avanti questa tesi», risponde Filini a una domanda sul tema posta da Edoardo Romagnoli che firma l’intervista. «La verità – aggiunge – è che l’azienda in questione nel 2019, quando Bianchi non era responsabile legale, ha partecipato a una cena elettorale di FdI facendo un contributo di “ben” 800 euro. È evidente che siano in difficoltà perché stanno uscendo le schifezze fatte durante la pandemia e la questione della Jc Electronics è solo una piccola parte».

Lo scandalo delle mascherine

«Penso al fatto – chiarisce ancora Filini – che ci siano degli avvocati che orbitavano nello stesso studio di cui faceva parte Conte che si proponevano come consulenti spendendo anche il nome dell’ex premier, verso degli imprenditori che volevano accedere agli appalti della struttura commissariale, chiedendo il 10%. Tutto ciò dovrebbe far arrabbiare Conte in primis». E poi il caso «del più grande affidamento diretto della storia della Repubblica italiana, quasi un miliardo e 300 milioni di euro» per la fornitura di mascherine poi risultate «farlocche», ma «pagate tre volte il prezzo di mercato». «Mascherine che sono andate a finire anche negli ospedali», ricorda ancora Filini.

L’attesa per Conte in Commissione

Quanto al fatto che Conte sostiene di non essersene occupato perché faceva il premier, il deputato di FdI sottolinea come si tratti di un boomerang politico: «Questo dimostra che evidentemente è stato molto distratto in una fase critica. Fossi in lui non porterei avanti questa tesi perché non ci fa una bella figura». E l’audizione in Commissione? «Per essere audito deve prima dimettersi, cosa che ancora non ha fatto. Vedremo se quando sarà convocato lo farà».