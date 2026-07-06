Caldo record, il sondaggio del Secolo frena i profeti dell’apocalisse: “Basta slogan, servono dati e verità”

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Ritorno alla realtà

Il 45,5% invoca un racconto fondato su numeri, prevenzione e rigore scientifico. Quasi pari, al 45,1%, chi accusa l’informazione di trasformare ogni estate in emergenza permanente

La domanda era diretta: con l’arrivo del caldo record e il ritorno degli allarmi sul clima, certa stampa e certa politica raccontano correttamente il fenomeno o tende a trasformare ogni estate in una crisi permanente? La risposta più votata, con il 45,5%, è stata: «Servono più dati e meno slogan». Subito dietro, al 45,1%, chi ritiene che il racconto mediatico «si esageri», riconoscendo il caldo ma criticando i toni catastrofici. Solo il 9,4% considera gli allarmi pienamente giustificati.

Il dato interessante non è un rifiuto del problema climatico. È piuttosto la fotografia di una domanda di misura. Quasi il 91% dei partecipanti si colloca infatti tra due posizioni diverse ma comunicanti: da una parte la critica al linguaggio dell’emergenza permanente, dall’altra la richiesta di un dibattito più fondato su dati, prevenzione e adattamento.

Non è negazione del clima, è sfiducia nel racconto

Il sondaggio non mette in discussione l’esistenza del caldo estremo né il tema dei cambiamenti climatici. I numeri dicono altro: una parte rilevante dell’opinione pubblica sembra distinguere tra fenomeno fisico e narrazione pubblica. Il caldo c’è, gli eventi estremi vanno affrontati, la tutela della salute e dell’ambiente resta un tema concreto. Ma la domanda che emerge riguarda il modo in cui tutto questo viene spiegato ai cittadini.

Qui si apre il punto politico e culturale. Quando ogni ondata di calore viene raccontata con lo stesso registro assoluto, senza graduare cause, effetti, responsabilità e soluzioni, il rischio è produrre saturazione. L’allarme continuo può anche informare, ma se perde precisione finisce per indebolire la fiducia. E senza fiducia non funzionano né la prevenzione né le politiche di adattamento.

Informare non significa spaventare

La comunicazione climatica vive su un equilibrio difficile. Informare significa spiegare l’andamento delle temperature, i rischi sanitari, la pressione sulle città, l’impatto su agricoltura, energia e infrastrutture. Prevenire vuol dire preparare territori e servizi pubblici. Adattarsi significa investire in reti idriche, verde urbano, protezione civile, edilizia efficiente, gestione del suolo. La comunicazione emergenziale, invece, serve quando c’è un pericolo immediato.

Confondere questi piani impoverisce il dibattito. Il cittadino non ha bisogno di essere trattato come uno spettatore da impressionare, ma come un adulto a cui fornire strumenti. È qui che la risposta «più dati e meno slogan» diventa la più significativa: non chiede silenzio sul clima, chiede qualità nell’informazione.

Due messaggi

Il 45,1% che parla di esagerazione critica soprattutto il tono del racconto mediatico. Il 45,5% che invoca dati e meno slogan indica invece una strada: più rigore scientifico, meno semplificazioni, maggiore attenzione alle soluzioni. Le due risposte non coincidono del tutto. La prima è una reazione alla forma della comunicazione; la seconda è una richiesta di metodo. In mezzo resta quel 9,4% che ritiene giustificato l’attuale livello di allarme.

La richiesta finale: credibilità

Il confronto pubblico sul clima si è spesso bloccato tra due estremi: catastrofismo e negazionismo. Il risultato del sondaggio suggerisce invece uno spazio più pragmatico, dove il problema viene riconosciuto ma il racconto deve restare verificabile, proporzionato, utile.