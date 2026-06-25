Vertice Italia-Francia, Meloni e Macron rilanciano la cooperazione: obiettivo più investimenti e scambi

Foto: Ansa foto / Filippo Attili/Palazzo Chigi

Oggi ad Antibes

Giorgia Meloni torna in Francia. Dopo il G7 di Evian che si è concluso la scorsa settimana e all’indomani del Vertice E5 di Berlino, nel contesto dei negoziati avviati dopo l’accordo tra Stati Uniti e Iran, la premier italiana sarà oggi ad Antibes per presiedere il 36° Vertice Intergovernativo Italia-Francia. Insieme a lei ci sarà il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. La nota di colore sarà all’inizio dell’appuntamento, che si aprirà con una visita dei due al Museo Picasso.

Coordinamento Roma-Parigi srtategico

L’incontro si colloca in una fase particolarmente intensa dell’agenda internazionale e si inserisce nel quadro delle recenti discussioni del Consiglio europeo sulle priorità dell’Unione e precede di pochi giorni il Vertice NATO di Ankara. In questo scenario, come sottolineano fonti italiane «il coordinamento tra Roma e Parigi assume una rilevanza strategica sui principali dossier europei e internazionali, dalla sicurezza continentale alla gestione delle crisi regionali».

Obiettivo: potenziare le relazioni commerciali ed economiche

Le stesse fonti fanno notare che «Il vertice consentirà di definire gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale e di fare il punto sull’avanzamento dei principali progetti congiunti nei settori della difesa, dello spazio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’energia, della ricerca, della cultura e dell’agricoltura. Tra gli obiettivi c’è anche quello di potenziare le relazioni commerciali ed economiche fra i due Stati che risultano essere già eccellenti». Del resto i numeri parlano chiaro già da soli: nel 2025, l’interscambio commerciale tra Italia e Francia ha raggiunto i 112,3 miliardi di euro «confermando la solidità e il dinamismo delle relazioni economiche tra le due nazioni».

Inoltre stando ai numeri la Francia si è confermata il secondo partner commerciale dell’Italia, dopo la Germania, nonché il secondo mercato di destinazione delle esportazioni italiane. Propri in questo contesto, le esportazioni verso la Francia hanno raggiunto i 64,9 miliardi di euro, registrando una crescita del 5,3% rispetto all’anno precedente, mentre le importazioni si sono attestate a 47,3 miliardi di euro, in aumento del 7,3%.

Il quadro finanziario pluriennale

Sul piano europeo «il confronto riguarderà, tra l’altro, il negoziato sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale, il governo dei flussi migratori dell’Unione, l’autonomia strategica europea e il rafforzamento della competitività.

Sul fronte internazionale, i due Leader discuteranno dei principali scenari di crisi a partire dai più recenti sviluppi in Ucraina e in Medio Oriente, con particolare riferimento all’accordo tra Stati Uniti e Iran e alle relative implicazioni regionali e agli scenari post-UNIFIL in Libano» spiegano dall’Italia.

L’agenda bilaterale sarà particolarmente ampia e a dimostrazione della portata dell’evento ci sono sempre i numeri: per l’Italia saranno presenti il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, i Ministri Piantedosi, Crosetto, Urso, Lollobrigida, Pichetto Fratin, Bernini e Giuli, nonché il Viceministro Rixi. Per la Francia parteciperanno i Ministri Barrot (Affari Esteri), Nuñez (Interno), Vautrin (Difesa), Lescure (Economia), Bregeon (Energia), Tabarot (Trasporti), Génevard (Agricoltura), Baptiste (Ricerca e Spazio) e Pégard (Cultura).

Al dichiarazione congiunta

I lavori si terranno a Villa Eilenroc, dove Meloni e Macron si riuniranno con le rispettive delegazioni per un confronto sui principali temi bilaterali, europei e internazionali.

Al termine dell’incontro si svolgeranno dichiarazioni alla stampa e «verrà adottata una Dichiarazione congiunta che individuerà le priorità condivise della cooperazione italo-francese per i prossimi anni» spiegano gli organizzatori italiani.

È inoltre prevista la firma di intese settoriali tra le delegazioni ministeriali (Affari Esteri, Difesa, Spazio, Affari Interni, Agricoltura, Trasporti, Cultura).

In parallelo si terrà un Business forum aperto dal Ministro Urso e chiuso dal Ministro Tajani. In questo ambito verranno sottoscritte diverse intese tra aziende, fra cui un accordo tra Bpifrance e Cassa Depositi e Prestiti sugli investimenti nella deep tech, un accordo di cooperazione tra Business France e ICE Agenzia per promuovere gli investimenti incrociati, una dichiarazione di interesse in materia di mini reattori nucleari modulari e un Programma di cooperazione tra la Fédération de la Haute Couture et de la Mode e la Camera Nazionale della Moda Italiana.

Meloni e Macron avranno infine l’opportunità di approfondire il confronto sui principali dossier di attualità internazionale alla cena conclusiva che chiuderà la giornata.