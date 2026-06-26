Foto: ANSA / RICCARDO ANTIMIANI (22 giugno 202 )
I conti "rossi"
Schlein “mani di forbice”, nel Pd tagli al personale ma utili record: 3 milioni e mezzo, più 530%
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Schlein “mani di forbice”, potrebbe essere il titolo di un film sulla leadership del Pd che negli ultimi anni, con la segretaria emiliana, ha visto ridurre pesantemente il suo personale e migliorare decisamente i conti. Pre-pensionamenti, incentivi all’esodo e organico ridotto, ma tutto su base volontaria: così il Partito democratico ha chiuso il miglior bilancio della sua storia nel 2025, approvato a giugno, certifica un avanzo di amministrazione record di 3,624 milioni di euro, mai raggiunto dalla nascita del Pd. A certificarlo è l’autorevole testata Open.
La “dieta” imposta al Pd da Elly Schlein
Il buon risultato è stato ottenuto grazie all’aumento delle entrate, trainate soprattutto dal 2 per mille Irpef, ma anche attraverso una drastica riduzione dei costi, a partire proprio dal personale: nel giro di tre anni i dipendenti sono scesi da 119 a 91, con nove uscite incentivate nel solo 2025 e altri tagli già messi in conto. Tanto che il partito guidato da Elly Schlein, oggi più solido che mai sul piano finanziario, potrebbe perfino scherzosamente finire nel mirino della patrimoniale tanto cara a una parte del Campo largo.