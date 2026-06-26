Schlein “mani di forbice”, nel Pd tagli al personale ma utili record: 3 milioni e mezzo, più 530%

Il Pd ha chiuso il 2025 con 13,658 milioni di euro di entrate, contro i 12,190 milioni del 2022, ultimo bilancio prima dell’arrivo di Schlein alla segreteria. L’incremento è stato di 1,468 milioni, mentre l’avanzo di amministrazione è passato dai 572 mila euro del 2022 ai 3,624 milioni del 2025, con un balzo di oltre il 530%.

A fare la differenza è stato soprattutto il finanziamento pubblico attraverso il 2 per mille Irpef. Le somme destinate dai contribuenti al Pd sono infatti salite dai 7,346 milioni di euro del 2022 ai 10,57 milioni del 2025, compensando ampiamente il calo di altre fonti di finanziamento.

In particolare sono crollati i contributi versati dagli eletti. Parlamentari ed eurodeputati nel 2022 avevano garantito al partito 3,59 milioni di euro, mentre nel 2025 i versamenti si sono fermati a 2,138 milioni, con una diminuzione del 40,4%. Una flessione che non può essere spiegata soltanto dalla riduzione del numero dei parlamentari: nella precedente legislatura gli eletti del Pd erano 130, oggi sono 106, cioè il 18% in meno. I contributi, invece, sono diminuiti di oltre il doppio.

Fra gli eletti, racconta Open, il contributo medio annuo si aggira intorno ai 18 mila euro. Tra chi versa questa cifra figurano Dario Franceschini, Piero Fassino, Laura Boldrini e Francesco Boccia. La segretaria Elly Schlein versa 20 mila euro, mentre Marco Furfaro e Giuseppe Provenzano arrivano a 21 mila. Il primato della generosità spetta però a Chiara Gribaudo, che versa 33 mila euro all’anno. Più contenuti i contributi degli europarlamentari: Giorgio Gori versa 14 mila euro, Lucia Annunziata 12.500, Nicola Zingaretti 11 mila, Matteo Ricci 8 mila, Pina Picierno 7 mila, Brando Benifei 6 mila e Andrea Crisanti 5 mila euro.

I tagli al personale e ai giornalisti

La nota integrativa evidenzia che il fondo destinato agli incentivi all’esodo si è ridotto di 700.575 euro dopo la chiusura consensuale di nove rapporti di lavoro nel corso del 2025. Nello stesso anno sono cessati complessivamente 14 rapporti di lavoro, con la conseguente diminuzione del fondo Tfr. Il partito annuncia inoltre che nel 2026 saranno effettuati ulteriori accantonamenti proprio per favorire nuove uscite e proseguire nella riduzione dell’organico.

Al 31 dicembre 2025 il Pd contava 91 lavoratori subordinati e 8 collaboratori. Alla fine del 2022 i dipendenti erano invece 119 e i collaboratori 3. La razionalizzazione ha riguardato anche la struttura editoriale interna: i giornalisti sono passati da 18 a 16.