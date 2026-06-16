Sara Ceccantini muore a Mykonos prima delle nozze: era sull’isola per l’addio al nubilato con le amiche

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La tragedia sull’isola

Il matrimonio era previsto per sabato: grave anche un’amica, indagini sulla dinamica

Sara Ceccantini è morta a Mykonos, in Grecia, in un incidente stradale avvenuto tra domenica e lunedì, a pochi giorni dal matrimonio. Era una madre di 37 anni, originaria di Arezzo e viveva nelle campagne di Terranuova Bracciolini, in località La Cicogna, insieme al compagno Luca Bugialli. Sull’isola era arrivata con alcune amiche per l’addio al nubilato. Sabato avrebbe dovuto sposarsi. Il passaggio dalla festa alla tragedia si è consumato sulla strada. Secondo le prime testimonianze, ancora al vaglio delle autorità elleniche, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte due auto. Per Sara non c’è stato nulla da fare.

Il viaggio prima delle nozze

Un’altra donna del gruppo avrebbe riportato ferite gravi. La dinamica resta da chiarire: gli investigatori greci stanno ricostruendo il punto dell’impatto, i movimenti dei mezzi e le eventuali responsabilità. L’ipotesi su cui si procede, secondo quanto emerso, è quella di omicidio stradale.

La partenza per Mykonos doveva essere l’ultima tappa prima del matrimonio, fissato per il fine settimana del 20-21 giugno. Un viaggio breve, organizzato con le amiche, prima del rientro in Toscana e dei preparativi finali. La notizia della morte è arrivata nelle ore successive tra Arezzo, Terranuova Bracciolini e San Giovanni Valdarno, colpendo una rete fitta di familiari, colleghi e conoscenti. Sara lavorava da tredici anni nello stabilimento Prada di Valvigna, nell’area amministrativa. La conferma della tragedia è arrivata anche in azienda, dove l’attività sarebbe stata sospesa anticipatamente in segno di lutto.

Il dolore del Valdarno

A San Giovanni Valdarno il cordoglio è stato espresso dalla sindaca Valentina Vadi, che ha affidato a un messaggio pubblico le parole della comunità. «La nostra comunità è sconvolta dalla tragica scomparsa. Una notizia che ha suscitato sgomento e dolore in tutto il Valdarno. Sara era una giovane donna, professionista stimata e apprezzata. Sabato avrebbe dovuto sposare Luca Bugialli», scrive. E sottolinea: «Un dolore che ha profondamente segnato il nostro territorio. A nome dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza, esprimiamo le più sentite condoglianze e il nostro sincero cordoglio».

Gli accertamenti

Sara Ceccantini lascia una bambina di pochi anni. È il dato che più pesa, insieme alla vicinanza temporale delle nozze. Ora l’attenzione resta sugli accertamenti delle autorità di Mykonos: stabilire come sia avvenuto l’incidente, chi fosse alla guida dei veicoli coinvolti e quali condizioni abbiano portato allo scontro. Solo da quei rilievi potrà arrivare una ricostruzione completa di una tragedia che, per ora, lascia soprattutto domande aperte.