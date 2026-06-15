Roma, scoperta una villa imperiale nascosta da secoli: mosaici e affreschi intatti. Ci sarà l’open day

Foto: Ansa foto / Massimo Percossi

A Castel di Guido

Italia terra di meraviglie e Roma capitale di un patrimonio culturale che non smette di riservare meraviglie e sorprese, malgrado il passare dei secoli e l’avvento di tecnologie e scoperte sempre nuove.

E’ di oggi infatti la notizia di una nuova ‘emersione’: una importante villa romana di età imperiale è venuta alla luce durante le indagini archeologiche condotte dalla Soprintendenza Speciale di Roma del Ministero della Cultura intervenuta grazie a una segnalazione di uno scavo abusivo nella tenuta agricola di Castel di Guido.

L’open day per i cittadini

«In pochi giorni i funzionari del Ministero della Cultura, in collaborazione con i Carabinieri, hanno bloccato un intervento clandestino – dichiara il ministro della Cultura Alessandro Giuli – messo in sicurezza un’area archeologica, portato alla luce i resti di una splendida villa di epoca imperiale e nella campagna romana in cui si trovavano le residenze imperiali della dinastia antonina. Un intervento esemplare di tutela e ricerca che esprime il profondo legame tra le Soprintendenze e il territorio, che si conclude con un open day, una apertura dello scavo ai cittadini per restituire loro la storia della città».