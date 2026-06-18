Nove arresti per spaccio in periferia a Roma: traffico di cocaina e hashish da Ponte di Nona a Tor Bella Monaca

Foto: Ansa / ANSA/US CC PS (11/6/2026)

Il bilancio dell'operazione

Androni, edicole e cassonetti sono stati trasformati in depositi di stupefacenti, smantellati dai Falchi della Polizia che sono intervenuti per mettere in sicurezza le zone e ammanettare i malviventi

Nuovo colpo agli spacciatori nella periferia est di Roma, dove i Falchi della polizia hanno neutralizzato gli espedienti sofisticati ed escogitati dai pusher per alimentare il traffico di stupefacenti nella capitale. Gli androni dei palazzi sono stati trasformati in “salottini della droga”, cassonetti sono diventati depositi e le oasi verdi sono state disseminate di stupefacenti. Anche le edicole sono state adibite a centri di scambio e trattative. In tutto sono nove gli arresti portati a termine dagli agenti, mentre quattro consumatori sono stati colti in flagranza dello scambio di droga e denaro.

Maxi blitz della polizia a Roma est: nove arresti per spaccio di droga

Gli androni erano diventati dei veri e propri ‘salottini’ dello spaccio, dove un trentatreenne romeno aveva adibito il proprio punto di vendita nell’atrio esterno di uno stabile di via Beata Chiara Bosatta, tra Ponte di Nona e Lunghezza. Dopo un breve contatto in strada con il complice, un ventiquattrenne romano incaricato di filtrare la clientela, gli acquirenti venivano orientati verso una ringhiera adiacente all’atrio dove avveniva lo scambio. Lo spacciatore è stato colto alla sprovvista dagli agenti mentre prelevava le dosi da una fessura alla base di una colonna: al suo interno, gli agenti hanno requisito più di trenta involucri di cocaina pronti per la vendita.

Per i due complici del pusher, invece, è scattato l’arresto. È stato anche un giovane, originario del Marocco, che aveva tramutato un cassonetto della spazzatura in deposito di droga tra viale Palmiro Togliatti e via Cerignola. Forte del suo nascondiglio e di un sistema collaudato di vedette, l’uomo stazionava nei pressi di un’edicola, pronto a prendere le dosi in base all’occorrenza. Il blitz è scattato durante tre scambi droga e denaro, che si sono avvicendati nel giro di pochi secondi: in tutto sono stati sequestrati 14 involucri di cocaina.