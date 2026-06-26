Ingerenze del Pd nel processo sul piano pandemico? FdI chiede l’intervento di Nordio

Presentata un'interrogazione

Il Pd avrebbe interferito nel normale svolgimento di un processo sul Covid. È sulla base di questo sospetto che Fratelli d’Italia, con un’interrogazione presentata sia al Senato sia alla Camera, chiede al ministro della Giustizia Carlo Nordio di fare piena luce, eventualmente anche attraverso un’iniziativa di carattere ispettivo.

FdI: “Possibile ingerenza politica incresciosa”

L’interrogazione parlamentare nasce a seguito di quanto rilevato dall’’associazione dei familiari delle vittime del Covid-19 ‘#Sereniesempreuniti’, secondo cui il gip Alessandra Boffi, nel corso dell’udienza del 12 maggio 2026 nel processo a carico di Raniero Guerra, Giuseppe Ruocco, Mara Grazia Pompa e Francesco Maraglino sulla mancata adozione del piano pandemico, avrebbe subito ‘pressioni’ esterne ed estranee talmente forti da indurla a impedirle di autorizzare la pubblicità delle udienze.

Ma non solo. “Dalla registrazione audio ufficiale dell’udienza emergerebbe che l’avvocato difensore di Raniero Guerra, interloquendo con il Gip dopo l’allontanamento dall’Aula di un avvocato di parte civile, ha fatto esplicito riferimento ad un separato procedimento nel quale lui stesso sarebbe stato parte civile per un ‘Partito Democratico’. E, quel che è ancora più grave è che nella trascrizione del verbale non vi è menzione alcuna del riferimento al Pd, bensì di un generico ‘Partito’”, scrivono in una nota i componenti della commissione Covid di Fratelli d’Italia, i quali invitano dunque Nordio a indagare su quella che ritengono essere una possibile “ingerenza politica a dir poco incresciosa”.

Familiari delle vittime: “Grazie a FdI non siamo più ignorati”

L’Associazione dei familiari delle vittime del Covid-19 #Sereniesempreuniti, oggi, ha espresso la sua soddisfazione e la sua gratitudine per l’interrogazione parlamentare presentata. “L’iniziativa rappresenta un importante segnale di attenzione nei confronti delle istanze dei cittadini e delle persone comuni. Siamo riconoscenti perché Fratelli d’Italia ha dimostrato ancora una volta la volontà di fare luce sui fatti, ascoltando anche le nostre richieste e le nostre doglianze”, fa sapere l’associazione che denuncia altresì di essere stata “troppo spesso ignorata e, in alcuni casi, oggetto di tentativi di delegittimazione e di silenziamento”.

L’associazione infine “ribadisce l’importanza che ogni eventuale accertamento avvenga nel pieno rispetto dei principi costituzionali, a partire dall’autonomia e dall’indipendenza della magistratura, dal diritto dei cittadini a un giudice terzo e imparziale e dalla necessaria distinzione tra politica e attività giudiziaria”.

I familiari delle vittime restano in attesa di “una risposta da parte del Ministro della Giustizia affinché siano garantiti ai cittadini i principi fondamentali della terzietà e dell’indipendenza della magistratura dalla politica”, perché “solo attraverso il pieno rispetto di questi valori sarà possibile ricostruire quel rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti dell’istituzione giustizia, oggi profondamente provato”.

L’associazione auspica, infine, che “il Ministro della Giustizia possa valutare con attenzione quanto rappresentato nell’interrogazione e utilizzare tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento per garantire trasparenza, tutela delle istituzioni e pieno rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione”.