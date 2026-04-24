Sbranata dai cani, muore una donna a Treviso. Una bambina salvata in extremis a Brescia

Foto: Ansa foto / 2e7ec648ee68a67507107e6b33a652a3.jpg (11 febbraio 2024)

Le aggressioni dei molossi

L'autopsia stabilirà la dinamica della morte. In Lombardia la piccola stava per essere azzannata: ferita anche la madre

Dilaniata. Gravissime lesioni da morsi di animali in tutto il corpo. Orrore ieri a Trivigno, splendida località montana raggiungibile in un pugno di chilometri sia da Tirano che da Aprica nel trevigiano. Qui, in una zona tra l’altro particolarmente impervia, ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di Lucia Tognela. Classe 1966, nativa di Villa di Tirano, moglie e madre di due figli, era residente a Bianzone ma possedeva, come del resto molti in zona, una seconda casa a Trivigno, situata nella parte bassa. Il suo corpo era, invece, a Banchelle, un po’ più su, verso la chiesetta, lungo una passeggiata assai conosciuta. Un altro caso di aggressione da parte di molossi, presumibilmente, e non è l’unico registratosi in questi giorni.

Decisiva l’autopsia

Sarà solo l’autopsia a svelare se la povera Lucia sia morta in seguito ai morsi del cane o dei cani che l’hanno aggredita, oppure se gli animali l’abbiano sbranata in un secondo tempo, magari attirati dal sangue di ferite che la donna potrebbe essersi procurata scivolando oppure – eventualità ancora più agghiacciante – perché attaccata da un altro predatore, magari addirittura l’orso.

Una bambina azzannata in un parco a Brescia

A Brescia, invece, un cane avrebbe provato ad azzannare una piccola, procurandole per fortuna solo lievi ferite: nel tentativo di allontanare il cane dalla bambina è rimasta ferita anche la madre, così come il padrone dell’animale, intervenuto per fermare il suo cane (e ovviamente mortificato per quanto accaduto).

In caso di morso, il protocollo prevede una medicazione in ospedale ed eventuale profilassi (antitetanica e antirabbica): è prassi che quando accadono episodi del genere venga informato il sindaco, oltre che ovviamente l’autorità sanitaria. Nel caso specifico è stata informata anche la Polizia Locale: i rilievi spettano però al Dipartimento veterinario di Ats Brescia, l’Agenzia di tutela della salute, che potrebbe anche deliberare provvedimenti a carico dell’animale o del suo proprietario.