Iran colpito e decapitato: già uccisi 48 leader, tra loro anche il feroce ex presidente Ahmadinejad

La guerra al regime

Senza categoria - di Leo Malaspina - 1 Marzo 2026 alle 16:42

Dieci nuovi attacchi su Teheran in un solo giorno, dopo la prima ondata di sabato: l’Iran è alle corde e cadono una ad una, in poche ore, tutte le teste pensanti dei vertici militari, ma anche l’ex presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, ucciso nei raid degli Stati Uniti e di Israele, insieme a tre guardie del corpo. “Nell’operazione congiunta Usa-Israele contro l’Iran sono stati “uccisi 48 leader in un colpo solo”, affermato il presidente americano Donald Trump a Fox News, aggiungendo che solo gli Stati Uniti sono a conoscenza di quanti obiettivi manchino ancora.

Iran sotto attacco, cadono decine di teste del regime

Al momento, la reazione iraniana è improduttiva, e del resto, data la spropozione di forze in campo, non poteva essere altrimenti, ma l’intera area mediorientale è scossa dalla guerra lampo dell’asse Usa-Israle e le incognite, per il mondo intero, sono tantissime, anche per i tanti italiani che sono ancora nella zona interessata dal conflitto. La suprema guida dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, è stato ucciso nell’attacco di ieri e ha provocato la reazione con lancio di missili in diverse capitali e grandi città dei Paesi del Golfo, l’Oman, a Dubai, Doha e Manama. I Guardiani della Rivoluzione annunciano di aver lanciato quattro missili balistici contro la portaerei Uss Abraham Lincoln ma dagli Usa è arrivata la smentita mentre è certo che una corvetta iraniana classe Jamaran è stata colpita dalle forze statunitensi all’inizio dell’operazione “Epic Fury” e “sta affondando sul fondo del Golfo dell’Oman”.

La reazione dei pasdaran: “Gli Usa hanno dichiarato guerra ai musulmani”

“L’uccisione di Khamenei è una dichiarazione di guerra ai musulmani“, ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Mentre il capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani, ha annunciato che oggi inizia il processo di transizione per la successione alla Guida suprema. A guidarlo sarà Pezeshkian e due alti funzionari, ha confermato Ali Larijani. L’Iran avrà una nuova Guida Suprema “entro uno o due giorni”, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Confermata anche la morte del capo di Stato maggiore delle Forze armate, Abdul Confermata Mousavi, e del ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh. Uccisi anche il consigliere per la sicurezza di Ali Khamenei, Ali Shamkhani, e del comandante in capo dei Pasdaran, Mohammad Pakpour.

Israele, da parte sua, ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei contro “obiettivi del regime terroristico iraniano nel cuore di Teheran“, con i media iraniani che hanno confermato le esplosioni nella capitale della Repubblica islamica. In Pakistan, intanto, i manifestanti hanno assaltato il consolato Usa a Karachi: almeno 8 i morti.

di Leo Malaspina - 1 Marzo 2026