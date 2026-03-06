“Guerra tra scuole”, giovani si sfidano a coltellate per una tendenza di Tik Tok: follia in Gran Bretagna

Due arresti

Chi l’avrebbe mai detto che un libro come “I ragazzi della via Pal”, di Ferenc Molnar, potesse presagire uno scenario catastrofico nel mondo reale. In Gran Bretagna spopola una tendenza di Tik Tok in cui i ragazzi organizzano accoltellamenti tra istituti rivali, intitolata “Guerra tra scuole”. Nelle chat, gli studenti vengono spinti ad «essere violenti» e ad aggredirsi reciprocamente. Altri post assicurano addirittura «punti», come sulla Playstation, a chi riuscirà a «colpire un loro avversario». Per il momento, due giovani britannici di 15 e 20 anni sono stati fermati dagli agenti dopo aver pubblicato sui social dei contenuti che incitavano i ragazzi a presentarsi armati nel centro di Londra. A darne notizia è stata la Polizia, specificando che i fermi sono avvenuti domenica scorsa e che entrambi sono stati rimessi in libertà su cauzione.

“Guerra tra scuole”, giovani si sfidano a coltellate per una tendenza di Tik Tok

Il fenomeno pericoloso che nasce sul social cinese non è finto soltanto nella lente d’ingrandimento delle autorità, ma viene attenzionato anche dalle famiglie britanniche, che negli ultimi giorni sono state avvertite e spronate a verificare con attenzione l’atteggiamento dei figli. Tra le raccomandazioni c’è quella di controllare lo smartphone dei giovani, per evitare il peggio. Inoltre, gli agenti di Bristol e Londra hanno confermato di essere in «stretto contatto» con tante scuole e di aver irrobustito i pattugliamenti in risposta ai contenuti violenti comparsi online.