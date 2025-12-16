Da Napoli ad Atreju, “Campus salute Ets” costruisce ponti con gli Usa e opera al servizio dei più deboli

Volontariato cattolico

Da Napoli ad Atreju un folto gruppo di giovani capitanato da Pasquale Antonio Riccio, presidente del progetto Alfa (associazione che si appresta al suo ventennale) e presidente del Campus salute Ets riconosciuta come ONG all’ONU, che sta facendo da ponte in questo ambito in tutta Italia e ormai anche con gli Stati Uniti. Pasquale Antonio Riccio, filosofo di formazione, cattolico con lo sguardo a destra ricorda anche quei giovani americani che stanno cambiando la politica USA partendo dal basso. Volontario da una vita, sebbene ancora giovane guida una organizzazione formata prevalentemente da giovani napoletani, molti anche dalla periferia, da Marigliano a Brusciano, dove hanno per esempio ristrutturato la vecchia stazione ferroviaria rendendola utile alla società civile. La principale attività oggi è certamente quella del Campus della salute diffusa in tutta Italia che a Napoli negli ultimi anni ha lasciato la vetrina più istituzionale di piazza Plebiscito e del lungomare per trasferirsi a Scampia dove grazie anche a un forte legame con la comunità della Chiesa del Buon rimedio sta facendo tanto.

L’azione tra Italia e Usa di Campus salute

Azioni che inevitabilmente hanno un solido valore politico che hanno voluto rappresentare accettando di partecipare con uno stand ad Atreju, dove hanno mostrato quella faccia positiva di Napoli, quella attiva che vuole cambiare le cose dal basso prendendo coscienza delle tante problematiche che vi sono e delle opportunità da cogliere. Una particolarità che ancor più unisce questo mondo alla destra politica è l’aver costruito un forte percorso negli Stati Uniti, dove negli ultimi tempi hanno già realizzato ben due Campus a New York e a Detroit grazie a un saldo legame con la comunità italiana in particolare con quella legata alla Old Saint Patrick’s, dove il meglio della comunità italo americana a New York si unisce ogni domenica con Don Luigi Portarulo, alla Columbus Foundation, alla Dante Alighieri Michigan, ai consoli sul territorio, ai deputati, giornalisti, imprenditori, artisti di fama internazionale. Un ponte tra culture, tradizioni e politica con la grande volontà del fare che ha sempre caratterizzato Pasquale Antonio Riccio che oltretutto realizza anche il Premio Testimonianza, riconoscimento di grande valore che ha consentito di costruire una forte rete del volontariato nel mondo scolastico, della disabilità, delle forze dell’ordine. Ma non mancano le istituzioni e il mondo dei media al massimi livelli con ministri, direttori di tg e giornali nazionali. Tutto sempre nella forte volontà di essere vicini ai più deboli.