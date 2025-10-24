Pier Silvio Berlusconi acquista “Casa Vianello” dagli eredi filippini della coppia di attori: 1,5 milioni di euro per 300mq

L'annuncio

Con una offerta da 1,4 milioni di euro, Pier Silvio Berlusconi si è aggiudicato “Casa Vianello”, l’appartamento su due piani che sorge a Milano 2, il quartiere costruito interamente dal Cavaliere, nel quale vivevano la famosa coppia di comici: 300 metri quadri, in una zona residenziale. La somma è finita nelle casse di Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez ,i domestici filippini a cui i coniugi Vianello, dopo la loro morte avvenuta nel 2010 a pochi mesi di distanza l’una dall’altro, hanno lasciato l’intera loro eredità milionaria.

Assunti nel 1991, i coniugi Magsino erano arrivati in Italia dalle Filippine con il piccolo John Mark. Negli anni diventarono parte della famiglia, tanto che il loro secondo figlio venne chiamato Raimond, in onore di Vianello. Alla morte dei due attori, nel 2010, Sandra Mondaini li nominò eredi universali, gesto che suscitò stupore e qualche tensione con i parenti “veri”, poi risolte nel rispetto delle ultime volontà.

Un acconto da 100mila euro l’anno scorso, poi una serie di assegni circolari che hanno portato la cifra a 1,45 milioni di euro, scrive Open: così Pier Silvio Berlusconi ha arricchito il suo parco immobiliare: cinque camere da letto, cinque bagni, soggiorno, sala da pranzo, studio personale, terrazzi con barbecue, balconi per un totale di 285 metri quadrati più 51 del box. Questioni di affari, visto che una casa del genere a 5mila euro al metro quadro è un vero colpaccio. Ma anche questioni di cuore, visto che per anni nel corridoio di Casa Vianello ha campeggiato una foto dei figli dei coniugi Magsino con papà Silvio Berlusconi.