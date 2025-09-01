Vasco Rossi, cuore a sinistra e portafoglio a destra: ha scelto di investire nella banca del socio di Trump

Lo scoop di Open

I conti di Vasco Rossi vanno al massimo: il rocker di Zocca a parole a sinistra, ma col portafoglio a destra

Vado al massimo, può cantare a squarciagola Vasco Rossi, che ha segnato un anno d’oro grazie ai numerosi sold out nei suoi ultimi concerti: bilanci in attivo, con qualche sorpresa, come riporta Franco Bechis su Open.

Il rocker di Zocca, secondo quanto riporta il direttore del sito on line fondato da Enrico Mentana, può vantare dei conti floridissimi, tanto da piazzarlo al primo posto tra i cantanti italiani. La sua società si chiama Giamaica srl, un nome che è tutto un programma,

Come scrive Bechis, il bilancio 2024 è stato «chiuso con 13,2 milioni di euro di incassi, in crescita importante rispetto ai 10,16 milioni di euro dell’anno precedente, mentre il guadagno è praticamente raddoppiato, visto che l’utile netto è passato dai 1,23 milioni del 2023 ai 2,3 milioni dell’ultimo anno».

Vasco Rossi, a parole a sinistra, ma col portafoglio a destra

La cassaforte finanziaria del rocker di Zocca ha investito gran parte dei risparmi di Vasco nel mattone, sia in Italia che all’estero. In bilancio, a parte disponibilità liquide di poco inferiori al 1,8 milione di euro, ha immobilizzazioni finanziarie per 9,15 milioni di euro e terreni e fabbricati per 12,23 milioni di euro dopo averne ammortizzato in parte il valore negli anni. Ma anche gli investimenti finanziari riguardano 4 società controllate negli Stati Uniti, due a Miami e due a Los Angeles.

Chi è Charles Schwab, il banchiere fedelissimo di Trump

Spulciando tra i bilanci dal cantante di Alba Chiara e Vita spericolata, il direttore di Open ha scoperto che da un anno una quinta società immobiliare ha trasferito tutti i suoi beni e investimenti finanziari alla Glendower, «compreso un conto titoli del valore di 190.089 euro che Vasco aveva fatto aprire presso Charles Schwab, la banca che ha lo stesso nome del fondatore, uno dei più stretti amici e supporter dell’attuale presidente degli Usa, Donald Trump». Vista e considerata la innata antipatia che Vasco Rossi ha pubblicamente espresso in più occasioni contro Trump una singolare contraddizione. Del resto si sa, un attitudine comune a molte rockstar: a parole a sinistra, ma col portafoglio a destra.