Omicidio di Kirk (e odio politico): allarme rosso sulla sicurezza per Meloni e ministri. Auto blindate e maxi-scorte

La decisione del Viminale

Innalzamento delle misure di sicurezza per la premier Giorgia Meloni e e i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. E’ quanto è stato deciso questa mattina al termine di una riunione tecnica in prefettura a Roma. Dopo l’omicidio di Charlie Kirk il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla luce del clima di tensione in Italia e nel contesto internazionale e per le ricorrenti minacce rivolte nei confronti di alcuni esponenti istituzionali, aveva infatti dato l’indicazione ai tecnici del Viminale di verificare ed eventualmente aggiornare, rafforzandoli, i livelli di protezione delle personalità politiche e istituzionali del Paese.

Omicidio Kirk, rafforzata la protezione per Meloni, Salvini e Tajani

Il ministro Piantedosi, già nei giorni scorsi, aveva chiesto di innalzare il livello di sicurezza e rinforzare le scorte, a partire dalle massime cariche dello Stato”, posizione arrivaat dopo l’onda lunga (e le polemiche) generata dall’omicidio dell’attivista conservatore e fondatore di Turning Point Usa Charlie Kirk, ucciso durante un comizio nel campus dello Utah mercoledì 10 settembre.

La tutela per i tre vertici del governo sarà alzata, a quanto scrive il Messaggero al livello ‘eccezionale’, che prevede di mettere in campo due o tre auto blindate con tre agenti in ogni vettura. Sempre a quanto scrive il quotidiano per una scelta dei diretti interessati, dall’inizio della legislatura Meloni, Tajani e Salvini avevano optato per una scorta di secondo livello. Una soluzione ritenuta ora insufficiente da parte degli apparati di sicurezza dopo l’assassinio di Kirk. E ieri la premier ed i due vice sono apparsi in pubblico, su un palco, ‘circondati da un dispositivo di sicurezza visibilmente più robusto del solito. Almeno sei gli agenti della scorta intorno a Meloni. Un settimo con una valigetta nera: al suo interno un telo antiproiettile pronto all’evenienza’.