Nepal in fiamme per il blocco dei social: il ministro delle Finanze picchiato e inseguito dentro un fiume

Il video

Niente sconti dalla Generazione Z nepalese, che da ieri sta mettendo a ferro e fuoco il Paese dopo il blocco dei social deciso dal governo. In un video che circola su Internet si vede il ministro delle Finanze nepalese Bishnu Prasad Paudel inseguito lungo una strada e picchiato dai dimostranti GenZ, mentre la capitale Katmandu è nel caos. Nel filmato si vedono oltre una ventina di persone inseguire il ministro, mentre cerca di scappar via fino a immergersi in un fiume. A un certo punto, Paudel viene atterrato da un calcio e picchiato da più persone. Non è chiara la sua sorte. L’uomo, con un casco da motociclista in testa, viene picchiato ripetutamente con un bastone e poi spogliato dei suoi vestiti. Nelle proteste della ‘Generazione Z’ nel giro di 48 ore sono stati incendiati il Parlamento, la Corte Suprema e le case di esponenti politici a cominciare dal premier dimissionario Sharma Oli.

Il video del ministro delle Finanze del Nepal inseguito