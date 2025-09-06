I dolori del giovane Starmer: Farage sarebbe premier se si votasse oggi, laburisti in caduta libera

Reform Uk primo partito

È un periodo pessimo per la sinistra inglese e per il primo ministro Keir Starmer. Secondo gli ultimi sondaggi, eseguiti da Europe elects, i laburisti scendono in picchiata nelle preferenze, mentre il partito nazionalista Reform Uk di Nigel Farage vola al 30% nelle previsioni elettorali. Un’altra indagine condotta da Technè tra l’1 e il 4 settembre, ancora prima dello scandalo che ha portato alle dimissioni della vicepremier Angela Reyners, ha sottolineato che i socialisti britannici sono scesi di un punto al 21% rispetto alla precedente rilevazione. Ma le brutte sorprese non finiscono qui, perché i laburisti hanno perso 13 punti dalle elezioni del 2024, quando erano arrivati al 34%. Chi gode di questa sconfitta è proprio il Reform Uk, in aumento di due punti rispetto all’ultimo sondaggio e di altri 17 rispetto all’anno scorso.

Farage supera Starmer nei sondaggi: i conservatori rimangono stabili

Oltre al successo di Farage e alla crisi di Starmer, non bisogna trascurare i risultati degli altri partiti. I conservatori restano stabili al 18%, i liberaldemocratici calano di due punti e si attestano al 14% e i Verdi salgono al 10%. Neanche i sondaggi di Survation, più clementi nei confronti di Starmer, possono fare a meno di constatare la realtà dei fatti. Secondo le stime i laburisti si troverebbero al 24% ma comunque in calo di due punti, il Reform Uk sempre al 30% in salita di 3, i Tories (conservatori ndr) al 19%, i libdem all’11% e i verdi, invece, solo all’8%. Insomma, i dati sono variabili, ma la perdita di popolarità dei socialisti inglesi è un dato di fatto evidente per tutti i sondaggisti.

Le altre difficoltà del governo laburista inglese: anche Ryanair contro Downing street

Ultimamente, Ryanair ha chiesto ai passeggeri di sporgere un reclamo al Segretario di Stato per i Trasporti Heidi Alexander inviando una semplice e-mail, qualora dovessero subire ritardi nei voli a causa del traffico aereo. Un’altra tegola per il governo laburista britannico, visto che la compagnia aerea con sede a Dublino ha persino inserito l’indirizzo di posta elettronica di Alexander in un sito chiamato “Air Traffic Control Ruined Your Flight” (Il controllo del traffico aereo ha rovinato il tuo volo). Più che un’iniziativa, quella di Ryanair sembra una vera e propria rivolta verso l’immobilismo delle istituzioni.