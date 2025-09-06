Clamorosa gaffe del Pd di Ricci in versione “Imam”: nei manifesti sulla sicurezza stradale una donna con il “burqa”

A Jesi la strana grafica

Un manifesto, uno dei tanti, che correttamente e con grande lungimiranza invita a “rallentare”, fa registrare una clamorosa gaffe della giunta del Pd di Jesi, nei giorni caldi che precedono il voto per le Regionali nelle Marche: su quella grafica si vede una donna, coperta da un burqa, che spinge un carrozzino per strada, a simboleggiare il rischio che corrono le mamme in strada.

“Il Comune di Jesi, guidato dalla sinistra, utilizza perfino la sacrosanta battaglia sulla sicurezza stradale per rendere omaggio all’Islam. Prevedere una campagna con l’immagine stilizzata di una persona col burqa, è uno schiaffo che dimentica un’altra causa di grande valore: quella del rispetto delle donne. E dimentica anche i principii di libertà e uguaglianza su cui si fonda la civiltà occidentale. Confidiamo che anche Matteo Ricci prenda le distanze da una simile iniziativa: diversamente, apparirebbe più come un aspirante imam che come un aspirante governatore. Chiederemo conto di eventuali soldi pubblici utilizzati per questo omaggio all’islam”, attacca in una nota la Lega. Analoghe critiche sono arrivate da FdI.

Imam a Jesi? Il sindaco replica

“La campagna ‘vai piano’ l’abbiamo lanciata circa un anno fa e un anno fa aveva esattamente le stesse immagini”. Quella “riprodotta è un’immagine di una donna, con i capelli neri lunghi, il cappotto con il passeggino con dentro un bimbo biondo, di carnagione bianca quindi tutto occidentalizzato, ma se questa immagine è servita a richiamare a qualcuno anche altre provenienze noi siamo molto felici, perché significa che la campagna funziona, perché quello a cui vogliamo tendere è l’universalità del tema della sicurezza stradale, che è un grande tema che abbiamo a cuore tutti noi sindaci all’interno delle nostre città”, dice il primo cittadino di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, raggiunto dall’AdnKronos.

Lorenzo Fiordelmondo — il sindaco di Jesi eletto nel giugno 2022, si presentò con una coalizione che includeva il PD insieme ad altre liste tra cui Repubblicani Europei, Con Senso Civico, Europa Verde–Movimento 5 Stelle e Jesi in Comune.