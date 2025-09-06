A Giorgio Armani lo spettacolare omaggio delle Frecce Tricolori: la “manovra scintilla” (video)

Lo stilista morto

Le Frecce tricolori rendono omaggio a Giorgio Armani e in occasione del 65° anniversario della pattuglia acrobatica nazionale, in corso oggi e domani presso l’aeroporto militare di Rivolto, in provincia di Udine, la manovra ‘Scintilla’, è stata dedicata al grande stilista morto giovedì scorso all’età di 91 anni.

“Con questo gesto simbolico, la famiglia della Difesa abbraccia idealmente Giorgio Armani, protagonista indiscusso dello stile e dell’eleganza italiana e di ciò che rende grande l’Italia nel mondo: creatività, disciplina e amore per il bello. Le Frecce tricolori, orgoglio della nostra aeronautica e del Paese intero, rendono così omaggio a un maestro, sottolineando quanto la cultura, l’arte e la difesa condividano un profondo rispetto per l’identità nazionale”, ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

La manovra ‘Scintilla’ è tra le più iconiche del programma acrobatico, una figura a ventaglio che nasce da un’esplosione sincronizzata dei velivoli attorno a un punto centrale. I fumi colorati tracciano un disegno potente e armonico nel cielo, evocando simbolicamente la nascita di un’idea e l’esplosione dell’ingegno creativo. Un gesto che ben rappresenta il legame tra Giorgio Armani e la Difesa, iniziato nel 1998 con la storica reinterpretazione dell’uniforme dell’arma dei carabinieri. Un segno concreto di come la moda, espressione di identità e cultura, possa dialogare con l’uniforme militare, simbolo di servizio e dedizione al Paese.

