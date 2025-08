Sidney Sweeney repubblicana, Trump: “Ora adoro il suo spot”. E il figlio Donald jr posta un meme: “Davvero figo…”

Batosta al woke

Sydney Sweeney: l ‘attrice celebre per i suoi ruoli in “Euphoria” e “C’era una volta a… Hollywood” continua a far discutere negli Stati Uniti. Non cessa di far parlare di sè la nuova campagna pubblicitaria di American Eagle con protagonistal ‘attrice celebre per i suoi ruoli in “Euphoria” e “C’era una volta a… Hollywood” continua a far discutere negli Stati Uniti. Lo spot ha mandato in tilt la sinistra Usa devota del woke. Le opinioni più critiche hanno interpretato lo slogan come un riferimento, involontario o deliberato, all’idea per cui le persone bianche, bionde e con gli occhi azzurri (come lei) sarebbero geneticamente migliori delle altre. Il caso è nato per via del suo slogan, «Sydney Sweeney has great jeans» («Sydney Sweeney ha degli ottimi jeans), che si basa su un gioco fonetico: in inglese infatti “jeans” si pronuncia come “genes”, “geni”.

La sinistra woke impazzisce e Trump ci mette il carico

Le critiche si sono concentrate sull’enfasi data agli attributi fisici dell’attrice, considerati stereotipicamente “bianchi” (capelli biondi, occhi azzurri). Si è scatenata un’autentica follia. Una TikToker in lacrime: «Questa è roba nazista. Roba nazista pura e semplice». Un’altra accusa folle: «Spot inquietante in modo fascista». Altre ancora lo definiscono «inno al patriarcato». Le vestali del politically correct si sono scatenate. Dopo critiche, ironie e commenti sui social, è intervenuto anche il presidente Usa Donald Trump a mettere il carico da undici. Durante un’intervista, una giornalista ha rivelato al tycoon che dal 2024 Sweeney è registrata come elettrice repubblicana in Florida. Il suo commento è stato entusiasta: “È una repubblicana registrata? Oh, allora adesso adoro la sua pubblicità! Penso che il suo annuncio sia fantastico”. Poi ha aggiunto: “Sareste sorpresi se sapeste quante persone sono repubblicane”.

Trump jr posta la foto: “Davvero figo…”

D’altronde, già qualche giorno fa, si era espresso sul tema anche Donald Trump jr. Aveva postato su Instagram una foto del padre generata dall’intelligenza artificiale in cui il presidente, in posa da modello, indossava un completo jeans camicia-pantaloni. Trump jr. aveva scritto a mo’ di didascalia: «Donald is so hot right now!!!» (Donald in questo momento è davvero figo!!!).