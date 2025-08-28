Giallo a Brescia: una bambina palestinese arrivata col volo umanitario da Gaza è sparita dall’ospedale

Irreperibili

È rimasta meno di 24 ore agli Spedali Civili di Brescia la bambina palestinese di sette anni arrivata due settimane fa dalla Striscia di Gaza con un volo umanitario dell’Aeronautica militare.

Giallo a Brescia: dal volo umanitario alla fuga dall’ospedale

La piccola, affetta da una malformazione ossea, era stata ricoverata in pediatria ma la madre, il mattino successivo, l’ha portata via dall’ospedale senza avvisare medici e infermieri. A ricostruire l’accaduto sono state le telecamere interne del Civile. La notizia è stata riportata oggi dal Giornale di Brescia. La direzione dell’ospedale ha segnalato la vicenda a Prefettura e Questura, ma la donna non avrebbe commesso alcun reato: i palestinesi giunti in Italia godono di protezione internazionale e possono circolare liberamente. Secondo le prime indagini, madre e figlia potrebbero essersi dirette nel Nord Europa.

Sono circa mille i palestinesi accolti in Italia provenienti dalla Striscia di Gaza. Alla vigilia di Ferragosto sono giunti a Roma-Ciampino, all’aeroporto milanese di Linate e a Pisa altri 31 piccoli pazienti – di cui 15 sulle barelle a causa delle loro condizioni di salute –accompagnati da 83 familiari (in tutto 120 persone). Ad accogliere il primo dei tre voli speciali, a Ciampino, c’era il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

La bambina di Gaza sparita ha 7 anni e soffre di una patologia ossea

All’aeroporto milanese di Linate sono arrivati 13 pazienti, con loro c’erano trenta accompagnatori, che saranno accolti nelle strutture ospedaliere di Bergamo, Milano e Brescia. In particolare, un bambino sarà preso in consegna dall’équipe medica del Giovanni XXIII, 4 piccoli dal Niguarda di Milano, uno dal Buzzi, uno dagli Spedali Civili di Brescia. Coinvolti per il Nord Italia anche gli ospedali veneti.

A Padova sono stati ricoverati 4 bambini, due a Verona. Fra loro, un bambino di 5 mesi con patologie cardiache che sarà curato al Giovanni XXIII, mentre a Brescia è stata presa in carico la più grande del gruppo arrivato a Milano: la bambina di 7 anni con delle patologie dell’apparato osteo-articolare. Bambina che è stata portata via in queste ore dall’ospedale dalla madre: destinazione ignota.