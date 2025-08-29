Dal Kazakistan con ammirazione, i calciatori del Kayrat Almati esultano per il sorteggio con Inter e Real Madrid (video)

Sicurezza o idolatria?

Che la Champions league sia un torneo in cui gareggiano le squadre più forti d’Europa non è una novità. Ma a quanto pare ci sono addirittura alcune franchigie che nutrono una sorta di “idolatria” nei confronti dei loro avversari. Stavolta è il caso dei giocatori del Kairat Almaty, una squadra appartenente alla premier league kazaka, che hanno esultato dopo essere finiti nello stesso girone dell’Inter e del Real Madrid e il video è diventato virale sui social. La franchigia, che proviene dalla città più popolosa del Kazakistan, si è classificata terza in classifica nell’ultimo campionato, guadagnandosi peraltro l’accesso privilegiato alla più alta competizione europea.

Come riporta Il Post, lo stato in cui gioca il Kayrat Almaty è riconosciuto come transcontinentale, e da tempo cerca di stringere legami sempre più stretti con i Paesi occidentali. Inoltre, l’Unione europea è il principale partner del Kazakistan. È probabile che la loro qualificazione in Champions sia dovuta anche a ragioni diplomatiche e politiche.

I giocatori del Kayrat Almati esultano per Inter e Real Madrid: sicurezza o ammirazione?

L’esultanza dei calciatori Kazaki è piuttosto singolare, ma non è chiaro se si sentano imbattibili. Oppure se nutrano realmente un’effettiva ammirazione nei confronti delle due squadre europee. È pur vero che quest’anno l’Inter è arrivata in finale di Champions league, sfiorando anche la vetta della classifica in serie A. Mentre il Real Madrid ha una rosa piena di giocatori famosi e molto preparati: forse è per questo motivo che gli atleti del Kayrat si sono mostrati entusiasti di fronte alla nuova sfida.

Magari alcuni di loro sognano da tempo di confrontarsi con una squadra che ha alle spalle una storia di successi continentali e internazionali. Eppure, il girone in cui è capitata la squadra kazaka conta molti altri nomi d’eccellenza nel panorama calcistico mondiale, come l’Arsenal, il Liverpool e il Borussia Dortmund. Evidentemente il calcio italiano e quello spagnolo godono di una fama superiore anche nelle zone del mondo più lontane.